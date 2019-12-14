韓國瑜：茫苦翻亂是民進黨執政給人的感覺

國民黨總統候選人韓國瑜（右2）14日晚間到嘉義市為黨籍立委參選人傅大偉（右）站台助選，韓國瑜表示，這4年來，台灣每年都選出一個代表字，分別是「苦、茫、翻、亂」，就是民進黨執政給民眾的感覺。中央社記者蔡智明攝 108年12月14日

（中央社記者蔡智明嘉義市14日電）國民黨總統候選人韓國瑜，今晚至嘉義市為立委參選人傅大偉站台。韓國瑜說，這4年來，台灣每年選出了一個代表字分別為「茫、苦、翻、亂」，就是民進黨執政給民眾的感覺。

韓國瑜與國民黨嘉義市立委參選人傅大偉，今晚在嘉義市北香湖公園舉辦聯合競選總部成立大會，國民黨黨主席吳敦義、前新北市長朱立倫、台南市黨部主委謝龍介都來相挺。

韓國瑜說，民進黨執政3年半，台灣已經變成黑白的，這4年來，台灣每年都選出了一個代表字，分別是「茫、苦、翻、亂」，就是民進黨執政給民眾的感覺，現在東南亞的國家，都看不起台灣人了。

韓國瑜表示，50天把台灣繞了一圈，接觸幾十萬人，到現在還沒有一個人向他說「台灣錢淹腳目」。2、30年前，我們最驕傲的就是「台灣錢淹腳目」，台灣拍的電視戲、電視、流行歌曲，風靡東南亞、中國大陸。

韓國瑜說，他的太太李佳芬是嘉義商職畢業的，上個月請她去看華僑，一大堆馬來西亞、印尼華僑，看到李佳芬就抱頭痛哭，因為他們年輕的時候，在台灣讀書，他們對台灣有很深的感情，看到台灣每天在沉淪，非常的難過。

韓國瑜強調，中華民國這隻老鷹，在民進黨執政下，飛不起來，全世界都忘記台灣，這隻老鷹要重新飛起來，需要兩隻翅膀，一是總統府，一是立法院，支持韓國瑜、支持傅大偉，讓台灣這隻老鷹，重新展翅高飛。

謝龍介則與現場民眾合唱改編歌詞的「一卡皮箱」，諷刺民進黨立委陳明文在高鐵上遺失的3百萬。他還說，過去有人將他維基百科的配偶欄改為賴清德，他沒提告，民進黨立委蔡易餘配偶欄遭人寫楊蕙如，提告也沒用。（編輯：陳俊碩）1081214