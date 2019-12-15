政黨票說法惹議 內政部次長陳宗彥致歉

媒體報導，內政部政務次長陳宗彥14日出席活動、在上台講解時表示，政黨票投給小黨是浪費選票，呼籲新住民姊妹「看到民進黨蓋下去、蔡英文蓋下去」。（中央社檔案照片）

（中央社記者侯姿瑩台北15日電）內政部政務次長陳宗彥今天表示，作為政務官，公務時間必須恪守行政中立規範，他選在週六非公務時間出席輔選活動，但對政黨票的說法不慎，導致外界觀感不佳，他澄清並道歉。

媒體報導，陳宗彥昨天出席活動、在上台講解時表示，政黨票投給小黨是浪費選票，呼籲新住民姊妹「看到民進黨蓋下去、蔡英文蓋下去」；萬一不小心蓋到別人，乾脆再多蓋一下變廢票。國民黨總統候選人韓國瑜桃園市競選總部總幹事梁為超痛批陳宗彥公然拉票，是行政不中立的示範。

陳宗彥在臉書發文表示，他受邀出席蔡總統桃園競選總部「小英新住民姊妹會模擬投票活動」，活動參與者皆為支持蔡總統連任的新住民姊妹。

陳宗彥指出，對於政黨票與投票注意事項的相關說法，是因為先前有新住民朋友問起，投票時如果投錯票是否可以帶出去、或是重投的問題，因此他向在場新住民說明，投票前務必深呼吸看好再蓋下去。萬一投錯票千萬不可以帶出投票所或是撕毀，這些都是違法的行為；如果真的投錯了，可以選擇投成廢票以降低損害。

陳宗彥說，也有新住民朋友問起何謂不分區政黨票，他對此說明，政黨得票率必須超過5%才得以分配不分區的立委席次，若得票低於5%，即無法參與不分區立委席次的分配，因此政黨票在分配席次上的效應可能折損。

他表示，作為政務官，公務時間必須恪守行政中立規範，輔選工作應於非公務時間進行，因此他選在週六非公務時間出席這項輔選活動。但作為政務官，「說明政黨票一事的說法不慎，導致外界觀感不佳，本人特此澄清與致歉」。（編輯：蘇志宗）1081215