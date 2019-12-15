國民黨：部分媒體只監督在野黨是台灣損失

（中央社記者王承中、陳政偉台北15日電）國民黨今天發布新聞稿表示，國民黨提名的正副總統、立委候選人皆依黨內民主程序產生，禁得起檢驗，將交由選民評斷，部分媒體放棄監督政府，幾乎將所有心力放在監督在野黨，無疑是台灣的損失。

對於國民黨的說法，自由時報發言人蘇宇暉接受中央社記者訪問表示，自由時報對於國民黨候選人的報導與執政黨候選人的報導篇幅一向相當，克盡平衡原則，國民黨所述，是記者的一篇特稿。由於這是第一線同仁的觀察，也是言論自由範疇，自由時報尊重所屬記者發表的自由。

針對自由時報今天刊出「國民黨對不起台灣選民」一文，國民黨發布新聞稿表示，政府施政與人民福祉至關重大，在野黨與媒體都有監督政府的責任，但若干媒體卻放棄監督政府，幾乎將所有心力放在監督在野黨，無疑是台灣的損失。

新聞稿中指出，如同民進黨在高雄市長選戰落敗後不知反省，如民進黨立委管碧玲等人還說「高雄人對不起台灣」，倒過來指責選民不投民進黨，這類反民主心態如出一轍，呼籲部分媒體應檢討反省長期報導偏頗之處。

國民黨說，所提名的正副總統候選人及區域立委、不分區立委等，都是依據黨內民主程序產生，國民黨所提人選都禁得起檢驗，也將交由選民評斷。（編輯：蘇志宗）1081215