國會政黨辯論會 兩岸議題藍綠交鋒

（中央社記者劉冠廷台北15日電）公督盟今天舉辦2020大選國會政黨辯論會，在兩岸議題上，國民黨再次重申堅決反對一國兩制的立場；但民進黨則指出，國民黨才是一國兩制的幫凶，雖然口頭上拒絕，但事實上在幫助一國兩制。

公民監督國會聯盟與民視合作，今天下午共同主辦2020大選國會政黨辯論會，民進黨、國民黨、親民黨、時代力量、台灣基進、綠黨、台灣民眾黨、新黨等8個政黨均派員出席，而今天的辯論會，分為申論、公民代表提問、交叉詰問與結論等4個階段。

在公民代表提問方面，有關兩岸的部分，負責提問的清華大學社會學研究所長沈秀華問，未來4年，在中國關係上，所有推動的優先工作是什麼，在推動的過程，要如何確保政黨、政治人物會將台灣的主權，以民主作為首要的共同利益來考量。

對此，國民黨代表張顯耀表示，兩岸的問題不是抗中保台、台獨保台，這些論調已經過時，今天兩岸的最大關鍵，是不是有政治互信，能不能政治對話，關鍵在兩岸的政治定位，根據憲法的一中架構下，國民黨主張九二共識，一中各表，這個一中是中民國的一中，不是中華人民共和國的一中，國民黨堅決反對一國兩制。

民進黨代表李晏榕則是說，民進黨的立場都是一致的，希望可以與中國和平、自主、尊嚴的對談，這前提是中國必須承認中華民國台灣是一個主權獨立的國家，才能夠進行對談，若中國不放棄對台灣的一國兩制、武力犯台，民進黨不能接受這樣的對談。

李晏榕表示，民進黨也會持續推動在經濟上減少對中國的依賴，配合新南向政策，讓雞蛋不要都放在同一個籃子，讓經濟上達到更多的自主性。全台灣的民眾應該要意識到，中國在利用台灣的民主在傷害民主，國民黨才是一國兩制的幫凶，雖然口頭上拒絕一國兩制，但事實上在幫助一國兩制。

除了藍綠兩大政黨在兩岸議題上有著言詞的交鋒，其他政黨代表也針對抗中保台的議題表達想法，民眾黨代表張其祿說，台灣過度仰賴中國是事實，因此也認為抗中保台的策略是要有的，但做法是什麼，是不是該有更務實的做法；民眾黨走的中道務實的路線，希望兩岸要有務實的溝通，增加了解與諒解，台灣最大的利益，就是打造成以色列、瑞士的狀況，才能夠夾在美中之間，取得最好的生存之道。

親民黨代表陳怡潔表示，自由民主是台灣的DNA，台灣更不是香港，也沒有一國兩制的問題，但民進黨為了選舉，卑劣的指控任何民眾、政黨賣台，都是企圖分化與製造對立，親民黨在抗議中共打壓的立場，與全民是一致的，所以任何基於國安的法律要制定，都可以坐下來談。

綠黨代表王浩宇則將矛頭指向親民黨，他說，如果抗中保台會引響到台灣貿易，那為何在民進黨上台後出超反而上升，而綠黨的核心價值與中國共產黨完全不同，因此不可能去接受簽署和平協議或統一；最近看到很多政黨用民生的議題包裝統獨立場，他舉例，親民黨主席宋楚瑜就在接受新華社訪問時，說贊成一國兩制的協商，並說台灣是中國的一部分。但陳怡潔在隨後發言時，駁斥了王浩宇的這項說法。（編輯：蘇志宗）1081215