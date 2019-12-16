朱立倫組建跨域領航戰隊 超馬選手林義傑入列

國民黨總統候選人韓國瑜全國競總主委朱立倫（左4）16日出席「專業Plus，戰力再升級，跨域領航戰隊」成立記者會，提出不同領域和各族群的政策願景，發揮團隊戰力。超馬好手林義傑（右4）也出席。中央社記者謝佳璋攝 108年12月16日

（中央社記者王承中台北16日電）國民黨總統候選人韓國瑜競總主委朱立倫，今天組建「跨域領航戰隊」，邀請超馬選手林義傑等10位各領域族群的代表加入，訴求中間選民的支持。同時也邀請藍委蔣乃辛等11名區域代表成為競總副總幹事。

朱立倫繼日前領軍全國近40位六、七、八年級生青年議員成立新世代戰鬥團，今天則組建「跨域領航戰隊」，邀請社福、醫療、新創、體育、原民、新住民及客家等10位族群代表加入，盼訴求中間選民、理性中道力量的支持，盼在最後一個月突圍反攻。

「跨域領航戰隊」成員有5位現任國民黨不分區立委王育敏、林麗蟬、許毓仁、陳宜民、童惠珍，以及林義傑、原民校長高元杰、客家代表邱一峰、全國漁會總幹事林啟滄，以及藍營口譯哥黃裕鈞。同時，朱立倫也宣布這10名生力軍將出任韓國瑜全國競選總部副總幹事。

朱立倫表示，上週讓很多年輕世代加入團隊，跨域領航戰隊則由不分區立委及各領域具有專業及戰力的朋友加入團隊，盼能在最後關鍵時刻在各領域發揮影響力，擴大國民黨的支持。另外，也在全台各縣市邀集區域代表如蔣乃辛、前國民黨立委吳育昇等11人，成為副總幹事，未來將與競選總部總幹事曾永權組成最有戰力的執行團隊。

林義傑在致詞時表示，他是一名運動老兵，從事運動30年以上，但他發現運動員沒有家、制度，失去很多競爭條件，台灣的運動產業是世界第一，呼籲未來可以制定體育專法，讓台灣的體育往對的方向前進，體育署未來也應升格為一級單位。

國際事務代表黃裕鈞則指出，他希望能夠為台灣在世界發聲，韓國瑜的教育政策讓教育國際化，每位學子都能到國外遊學推動國民外交，讓台灣身為自由民主核心國的概念，不斷在世界上被看到。

新住民代表林麗蟬表示，韓國瑜提出的新住民政策，被抹黑成讓中國大陸孕婦用健保、搶台灣的奶粉等等，而新住民的議題也常在政府機關間踢皮球，沒有一個部會完整照顧新住民，她看到台灣的法規對於新住民的保障不足，所以她願意繼續為中華民國貢獻，也希望韓國瑜當選後能落實新住民的政見。

僑界代表童惠珍指出，華僑為革命之母，華僑雖身在海外，但心永遠與中華民國相連。如何把僑力化為中華民國國力，非常重要。民進黨執政斷交7國，台灣不管在外交及兩岸都充滿挑戰，需要很多僑胞支持，相信在明年大選，僑胞會踴躍回台投票。（編輯：紀淑芳）1081216