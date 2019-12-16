判馬英九疑濫用心證 監察委員將約詢承審法官

（中央社記者游凱翔、林長順、王承中台北16日電）前總統馬英九涉洩密案已被判決無罪確定，而監察委員陳師孟7月時曾表示，要調查歷審法官有無涉辦案濫用自由心證情形，知情人士今天表示，預計明年1月約詢台北地院承審法官唐玥。

唐玥下午表示，日前接獲監察院的約詢通知，尚未收到正式函文，不知道監委要問什麼問題，基於尊重監察院職權，她將如期前往說明。

馬英九今天表示，監察院已經逾越權限在干預司法，極為不妥，相信所有法界人士也都會反對，民進黨應停止干預司法的行為。

陳師孟今年7月曾發布新聞稿表示，針對前總統馬英九洩密案，已由台灣高等法院更一審判決無罪確定。但該案前經台北地方法院一審宣判無罪後，歷經台灣高等法院二審改判有罪、最高法院發回更審，及此次台灣高等法院更一審判決無罪確定，由於此案歷審判決反覆，已造成各界對承辦法官的法律見解有所質疑。

陳師孟進一步表示，依刑事訴訟法相關規定，證據的證明力，雖然可由法院本於自由判斷，但不得違背經驗法則及論理法則，否則就與證據法則有違背，此即自由心證主義。因此，究竟歷審法官有無涉及「法官辦案濫用自由心證情形」，而影響其判決結果，確實有進一步查明釐清必要，已申請自動調查。

知情人士表示，此案進行調查後，約詢相關人為正常的程序，因此預計明年1月約詢台北地方法院承審法官唐玥，至於相關細節由於仍在調查中，不便多做說明。

司法院秘書長林輝煌表示，大法官釋字第325號解釋對監察院調查權有界線，必須在法律見解、事實認定等審判核心之外，只要不觸及審判核心，尊重監委職權。

唐玥法官畢業於台灣大學法律系，司法官訓練所第53期結業，民國103年起擔任法官，審理過夜店殺警案、清大博士生被撞死肇逃案，目前為台北地方法院民事庭法官。（編輯：林興盟）1081216