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張善政雲林輔選 允諾當選將設置毛巾產業園區

最新更新：2019/12/16 19:41
國民黨副總統候選人張善政（前右3）16日到雲林縣輔選，並與毛巾業者座談。　中央社記者姜宜菁攝　108年12月16日
國民黨副總統候選人張善政（前右3）16日到雲林縣輔選，並與毛巾業者座談。　中央社記者姜宜菁攝　108年12月16日

（中央社記者姜宜菁雲林縣16日電）國民黨副總統候選人張善政今天到雲林縣輔選，並與毛巾業者座談，針對業者提出設置毛巾產業園區，張善政允諾當選後，可朝中小型工業區發展，讓虎尾毛巾業風華再現。

張善政今天與國民黨雲林縣第1選區（海線）立委參選人張嘉郡參加毛巾業者座談會，再到雲林縣第2選區（山線）立委參選人謝淑亞競選總部與退休軍公教人員座談。

數十名毛巾業者向張善政提及農地工廠就地合法困難、出口稅額高、法令朝夕令改生存不易等問題，並懇請設立毛巾產業園區。

張善政表示，只要當選，會建議毛巾業者可朝中小型工業區發展，集中管理與統一處置廢棄物，就不用擔心受罰，業者如果對於相關法令或是關稅程序問題有疑慮，未來也會開設一個平台，讓大家反映意見，允諾協助虎尾毛巾業風華再現。

關於張嘉郡提及高鐵雲林站增班問題，張善政認為，高鐵雲林站近4年運載量遠高於苗栗和彰化站，應該彈性增班，讓地方有便利交通。

另外，退休軍公教人員也提出年金改革等政策問題，張善政說，待新政府上任後就懸崖勒馬。（編輯：洪學廣）1081216

國民黨副總統候選人張善政（左）16日與雲林縣毛巾業者座談，針對業者提出設置毛巾產業園區，張善政允諾當選後，可朝中小型工業區發展，協助虎尾毛巾業風華再現。中央社記者姜宜菁攝　108年12月16日
國民黨副總統候選人張善政（左）16日與雲林縣毛巾業者座談，針對業者提出設置毛巾產業園區，張善政允諾當選後，可朝中小型工業區發展，協助虎尾毛巾業風華再現。中央社記者姜宜菁攝　108年12月16日
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