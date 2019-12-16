中國打壓台灣參與COP25 環保署：愈來愈嚴重

環保署16日舉行「COP25返國」記者會，稱受中國打壓下無法參與。環保署長張子敬說，這些年愈來愈嚴重，甚至不能報名。中央社記者楊淑閔攝 108年12月16日

（中央社記者楊淑閔台北16日電）環保署今天舉行「COP25返國」記者會，稱受中國打壓下無法參與。環保署長張子敬說，這些年愈來愈嚴重，甚至不能報名，即便用NGO名義報名，某些階層以上也沒法參與。

行政院環境保護署新聞稿指出，聯合國氣候變化綱要公約第25次締約方大會（UNFCCC COP25）12月2日在西班牙馬德里召開，延至12月15日劃下句點，包括第4條實施因應措施、第6條國際碳市場機制及第8條華沙國際機制等關鍵議題仍然未解，留待明年11月在英國蘇格蘭的格拉斯哥召開的COP26繼續磋商。

環保署新聞稿指出，「今年行政院代表團由環保署張子敬署長率團，一如往昔在中國打壓下無法如締約方參與討論」，引起媒體關注提問。

張子敬表示，當然非聯合國的會員國不能參加締約，這個是很大的問題、是存在的，但是以往為了實質有效的參與，甚至都使用非政府組織（NGO）的名義報名，以往報名後一樣可以到會場，雖然不能參與討論、表決，「但是現在這些年愈來愈嚴重，甚至說我們都不能報名，或報了名，某些階層以上也沒有辦法去參與，便用NGO的名義報名，這是大家看不到的。」

他接著說，「這讓我們在氣候變遷節能減碳工作中，變成要靠自食其力。」

他說明，因為在公約的整個設計中，例如各界熟悉的碳交易，台灣也希望能使用，因為自己減量的能量比較小，例如高科技產業也許可以藉由去國外買碳權來抵銷增加的排碳量，達到減碳的目的，但是這個架構設計在國際公約之下，變成有些機制台灣沒辦法用，只能靠自己減量，這是台灣在沒法參加下受到比較大的挑戰。

不過，環保署說，雖然受到打壓，但是在外交部及駐西班牙代表處努力下，仍成功宣傳台灣在氣候變遷及能源轉型的努力，以「氣候變遷臺灣可幫忙」（Combating Climate Change, Taiwan Can Help）文宣廣告，透過地鐵車廂及小巴士車身彩繪風力發電機、油桐花及構樹等圖案，在大會周邊宣傳，受人矚目。相關部會、民間團體也積極參與多場周邊會議。

外交部次長謝武樵說，會議期間，有13個友邦以發言或致函方式，為台灣說話。

環保署新聞稿陳述，吐瓦魯、馬紹爾群島、諾魯、帛琉、貝里斯、海地、宏都拉斯、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森、史瓦帝尼及瓜地馬拉，這些友邦以執言或致函方式，呼籲不應排除台灣參與聯合國氣候變化綱要公約會議活動。

環保署也說，另有12個友好國家的國會議員以致函公約秘書處、向行政部門質詢或公開貼文等方式，支持台灣實質參與。（編輯：管中維）1081216

在西班牙馬德里舉辦的聯合國氣候變化綱要公約第25次締約方會議（COP25）落幕，本屆代表團人員16日在環保署的返國記者會中，簡報說明此行成果。中央社記者徐肇昌攝 108年12月16日

西班牙馬德里舉辦的聯合國氣候變化綱要公約第25次締約方會議（COP25）落幕，環保署長張子敬16日在台北舉行記者會表示，今年台灣因中國打壓，無法參與締約方會議討論，但在外交部及駐西班牙代表處努力下，成功宣傳台灣在氣候變遷、能源轉型的付出，相關部會代表等也積極參與多場周邊會議。中央社記者徐肇昌攝 108年12月16日