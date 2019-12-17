大選倒數 民團籲總統候選人回歸政見交鋒

（中央社記者范正祥台北17日電）2020總統大選進入倒數階段，包括台灣青年民主協會在內部分公民團體今天批評，這次大選「偶有火花、但缺乏政策討論」，呼籲總統候選人回歸政見交鋒。

台灣青年民主協會、經濟民主連合、地球公民基金會、婦女新知基金會、台灣青年勞動九五聯盟上午共同在立法院召開記者會，希望「選舉要理性、政見說分明」，並提出青年、主權、環保、性別、勞權問題，期盼總統候選人政見回應。

台灣青年民主協會理事長林彥廷質疑，目前總統候選人主打的青年政策，仍然以補助、福利為最大賣點。但是所有政策都需要財源，候選人能否清晰說明，這些補貼、發展政策的錢從哪來，候選人應該說明這些政策，如何能不債留下一代。

林彥廷說，錢從哪裡來，候選人必須說清楚，不能只是在大選時喊口號、討好青年，「結果做不到，或者就算做到以後卻是債留子孫，讓台灣未來財政出現問題。」

經濟民主連合研究員江旻諺呼籲，每一位總統候選人應承諾，不會在「一中原則」下與中國進行「和平協議」、「軍事互信機制」或其他政治議題的談判與協議簽署。

江旻諺說，因為「和平協議」有可能會將台灣帶入像香港「一國兩制」的局面。

地球公民基金會副執行長蔡中岳指出，全球為了抑制碳排放，紛紛從碳定價做起，並使用碳稅、能源稅等管制工具來使環境成本被正視，總統候選人如何使得碳稅、能源稅等管制工具正式上路，相關規劃期程為何，應該在政見上清楚說明。

婦女新知基金會資深研究員曾昭媛說，如果要讓年輕人敢於生養孩子，必須改善年輕家長面對的困境，包括托育公共化服務不足、職場不友善、低薪又長工時、公共空間規劃和交通運輸不利育兒家長等，請候選人提出全面性的友善生育政策。

台灣青年勞動九五聯盟理事陳曉雯指出，台灣夏季多颱風，雖然人事行政局會發布停班停課公告，但是現行對防災假的法令規定只及於公務人員，對一般企業只是以「給付要點」規範，沒有強制力。何時可以將防災假入法，保障一般勞工生命財產安全，以及重視勞權教育、建教合作權益保障，希望總統候選人積極回應。（編輯：黃國倫）1081217