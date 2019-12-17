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蔡營長照文宣影片 宣示未來4年安全網更完善

最新更新：2019/12/17 12:28

（中央社記者葉素萍台北17日電）總統蔡英文連任辦公室今天推出「下一個4年，長照2.0升級」政見動畫影片，宣示未來4年，要讓社會安全網更完善。

蔡英文競辦發言人廖泰翔、顏若芳、民進黨立委吳玉琴上午共同召開記者會，發表最新「下一個4年，長照2.0升級」政見影片。

影片以動畫方式宣示目前進行的長照2.0政策再升級方案，未來4年，不但繼續拚經濟，還要將經濟成長的果實進行分配，讓社會安全網更加完善。

吳玉琴指出，小英政府要為年長者打造「全齡照顧」，讓現行長照2.0政策再度升級，影片內容也提到「五個增加」，包括增加長照總經費，從過去的新台幣50億元增加到現在的400億元，未來要增加到600億元；增加照顧家庭；增加服務項目；增加日照中心以及增加每個區域的平價住宿服務機構。

吳玉琴說，全齡照顧政策也包括，完成一學區一日間照顧中心，從目前的393家日照中心、434失智社區服務據點，擴增達到一國中學區（817學區）設一日照中心的目標，同步普及失智社區服務據點。

吳玉琴指出，7成以上有長照需求的失能失智者，都能接受到長照服務。預估4年後，居家服務可以達到48萬人，機構式補助8.9萬人，雇用外勞家庭使用居家與社區服務9萬人，總計66萬人，占長照總需求人數的70%以上。

顏若芳細數蔡總統任內推動長照政績，包括照顧家人的辛苦，政府來分擔；個別化服務計畫，讓長照服務更有人味；長照2.0，一通電話，服務到家；完善社會安全網，擴大照護範圍不漏網等。（編輯：張均懋）1081217

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