藍營質疑2公司是卡神集團 拿北市屏縣府標案

追查卡神網軍案，國民黨總統候選人韓國瑜競選辦公室17日在國民黨中央黨部舉行記者會，總發言人王淺秋（左2）、發言人葉元之（左）、議員游淑慧（中）、羅智強（右）、侯漢廷（右2）出席。中央社記者吳家昇攝 108年12月17日

（中央社記者余祥、梁珮綺、郭芷瑄台北17日電）國民黨總統候選人韓國瑜陣營持續追查卡神楊蕙如案，今天再爆品原顧問公司地址、電話曾與楊蕙如的易始公司相同，質疑兩家是影子公司，都是卡神集團，品原更拿到北市觀傳局、屏東縣政府等多項標案。

台北市政府觀傳局長劉奕霆表示，品原這幾年參與觀傳局的標案過程都沒有問題；屏東縣政府農業處長黃國榮說，品原去年和今年取得2個屏東縣府標案，2案都是公開招標。

韓國瑜陣營上午召開記者會，持續追查卡神楊蕙如養網軍金流。

台北市議員侯漢廷表示，循線追查楊蕙如的易始公司後，發現品原顧問公司的電話、地址都曾經與易始一模一樣，兩家公司申請台北市政府標案的內容，竟也都是曾在2016年幫總統蔡英文行銷，連簡報內容的版面都相同，合理懷疑易始跟品原是影子公司，兩間都是卡神集團。

台北市議員游淑慧指出，易始公司從中央、地方拿下11個標案，總計新台幣2100萬元，其中有9成以上都是限制型招標；品原公司2016年才從原本的體育公司變更為顧問公司，結果變更後1個月內就得標台北市政府觀傳局94萬元標案，連續拿3年。

游淑慧質疑，台北市政府變成楊蕙如的提款機，成為楊蕙如的政治蟑螂窩，時任觀傳局長簡余晏與楊蕙如是什麼關係，應該說明清楚。

游淑慧表示，除台北市政府外，楊蕙如的網軍集團們也有拿到農委會、立法院及屏東縣政府的標案，品原顧問公司可以觀光行銷，又能做輿情監測，還可以幫屏東縣政府做農地農情資源管理勞務採購，這些標案多數是限制型招標，令人生疑。

台北市議員羅智強出示一張「政治親等關係圖」表示，政治一等親就是駐日代表謝長廷與楊蕙如；政治二等親就是立委管碧玲向中油要180萬元補助，用國家資源幫卡神找養分，讓卡神又肥又壯、可以到處霸凌別人；政治三等親包含高雄市議員康裕成、屏東縣長潘孟安等人，直接以經費供應給卡神集團，民進黨還有辦法再繼續切割卡神嗎。

對此，台北市政府觀傳局長劉奕霆表示，品原這幾年參與觀傳局的標案過程都沒有問題，當然更沒有市府「養網軍」的事情。

他反問，若有養網軍，「市長柯文哲在2017世大運後怎麼還會被打的這麼慘？」若真有養網軍，那這幾家公司的成績明顯不及格。

屏東縣政府農業處長黃國榮表示，品原公司去年和今年取得「屏東縣農地農情資源管理勞務採購」2個標案，金額分別為92.5萬元及117萬元，不是國民黨指控的700萬元，且2案都是公開招標。

黃國榮說，品原公司負責人、聯絡人都沒有楊蕙如，他是直到上午國民黨開記者會才知道品原有可能與楊蕙如有關。（編輯：謝佳珍）1081217