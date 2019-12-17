藍委指陳師孟將監委職權 當成個人意識形態表演

（中央社記者劉冠廷、顧荃台北17日電）前總統馬英九涉洩密案已被判決無罪確定，而監委陳師孟則主張要調查歷審法官有無涉辦案濫用自由心證情形，國民黨立法院黨團今天表示，陳師孟將監委職權，當成個人意識型態的一場表演。

對於國民黨團質疑，監察委員陳師孟說，這些人不值得回應。

馬英九涉洩密案已被判決無罪確定，而陳師孟7月時曾表示，要調查歷審法官有無涉辦案濫用自由心證情形，知情人士今天表示，預計明年1月約詢台北地院承審法官唐玥。

國民黨團今天召開記者會，直指陳師孟將監察委員職權的行使，當成個人意識型態的一場表演，要求總統蔡英文與民進黨對外表態，說清楚讓陳師孟這樣的人擔任監委，是要來守護中華民國憲政的，還是用來整肅異己的工具。

與會的國民黨立委王育敏表示，陳師孟的做法，公然違反司法核心審判事項，監察權嚴重侵犯司法權，侵害五權分立精神，根本是「毀憲亂政」的作為，陳師孟是由蔡總統提名，民進黨立委在立法院全數投票護航，卻對其不當言行三緘其口。

王育敏認為，相當遺憾到目前為止，民進黨上下沒有一個人敢站出，指責陳師孟不恰當的行為，更不見當初提名他的蔡總統，對其「毀憲亂政」的作法給予譴責；陳師孟已經不適任擔任監察委員，國民黨團呼籲蔡總統與民進黨中央面對「毀憲亂政」的陳師孟，應該對外說清楚立場。

國民黨立委童惠珍則呼籲陳師孟與英派監察委員，不要再秀下限，拿開意識形態的髒手，別一再企圖干預司法獨立，破壞中華民國五權分立的憲法體制，侵害司法權。（編輯：楊凱翔）1081217