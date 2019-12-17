開挖李佳芬父砂石場 國產署：履行對立委承諾

（中央社記者吳佳蓉台北17日電）前議員李日貴之子、現任雲林縣議員李明哲質疑，國產署18日將開挖大通砂石場，刻意在選前帶風向及作秀。國產署今天澄清，開挖是因應先前時代力量立委黃國昌要求，以確認該地是否遭回填廢棄物。

中時電子報報導，財政部國產署將在18日地毯式開挖國民黨總統候選人韓國瑜妻子李佳芬父親李日貴的砂石場，國產署長還將親自督陣；李佳芬弟弟、議員李明哲質疑，國產署刻意選在選前沒剩幾天開挖，刻意風向，淪為政治打手，若真以出外景方式做開挖演出，很令人不做聯想，呼籲民眾明天到場監督。

對此，財政部國產署長曾國基澄清，12月初在立法院財委會質詢時，黃國昌質疑，大通砂石場開挖的坑洞回填，疑似沒用一般正常土石，要求國產署去了解是否有使用廢棄物回填情形，當時已承諾會進行相關處理，因此才訂於18日早上開挖，了解實際狀況。

曾國基說，明天並不會前往開挖現場，現場只會有中區分署的分署長監督；對議員質疑明天開挖可能淪為「外景演出」。他也澄清，開挖一事，國產署過程中僅通知幾個相關單位，以及黃國昌辦公室，並未發出新聞稿通知外界，並沒有這層動機。

曾國基強調，明天開挖主要是要釐清是否有委員指出的回填廢棄物情形，將於該地向下開挖3公尺，明天下午中區分署會發新聞稿，說明開挖後的調查結果。（編輯：蘇龍麒）1081217