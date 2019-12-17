訪郭台銘合體郭家軍 高嘉瑜：選戰挺韓非韓對決

（中央社記者范正祥、葉素萍台北17日電）民進黨立委參選人高嘉瑜在臉書貼出拜會郭台銘合照，也與「郭家軍」劉宥彤、蔡沁瑜合體直播，引發關注。高嘉瑜表示，她和許多盟友形成「非韓陣線」，認為「港湖這次立委選舉，就是挺韓與非韓陣營的對決」。

鴻海創辦人郭台銘今天被問到此事時表示，高嘉瑜是經由台北市長柯文哲介紹認識，當天高嘉瑜到家裡送書給他，談及很多理念，與他的理念契合。

競選台北市第4選區（內湖、南港區）立委的高嘉瑜與國民黨立委李彥秀競爭激烈，被問到會不會對李彥秀選情造成影響，郭台銘希望外界不要拿現在套到過去，當時也沒有考慮到這些問題。

高嘉瑜在臉書上表示，港湖有非常多的民眾從事科技業，鴻海相關企業在內湖也有辦公室，郭台銘除了是科技業大老外，在港湖也有為數不少的員工，所以她前往拜訪，除了可以請益「0到6歲國家養」政策、科技新創產業建議外，更等於是直接拜訪許多科技業選民的老闆。

她表示，這次選戰她和許多盟友形成「非韓陣線」，認為「港湖這次立委選舉，就是挺韓與非韓陣營的對決」。

民進黨發言人戴瑋姍受訪指出，競選策略部分，黨中央尊重每一位候選人的選擇。

媒體詢問是否觸及黨紀問題，戴瑋姍說，還沒討論到這一塊，選舉當然是朋友越多越好，目前選舉倒數，還是讓高嘉瑜專心衝選戰。（編輯：楊凱翔）1081217