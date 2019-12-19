藍批舉債政策買票 政院：債務占比早已下降

（中央社記者顧荃台北19日電）國民黨立法院黨團批評政府舉債用來政策買票，行政院發言人Kolas今天表示，政治人物不能亂講話，政府債務占前三年GDP的比率已由民國101年36.3%的高峰，逐步降到109年的30.5%。

自由時報報導，國民黨立法院黨團總召曾銘宗上午舉行記者會，批評中央政府要負擔前瞻、軍售與政策買票，至今年底舉債額度僅剩新台幣483億元，若發生重大災害將沒錢救災。

Kolas Yotaka（谷辣斯‧尤達卡）上午出席行政院院會後記者會，她受訪時表示，政治人物開記者會不能亂講話、不能把數據去頭去尾，未來10年政府舉債上限會隨GDP成長增加1.8兆元，不會有舉債額度不足以支應重大建設的狀況。

Kolas指出，中央及地方政府預算的編列，均依公共債務法、財政紀律法有關公共債務流量（中央15%）及存量（40.6%）的規範，嚴守財政紀律。

中央政府債務占前三年度平均GDP的比率，已由101年36.3%的高峰，逐步降到109年的30.5%，距離公債上限的40.6%，還有10.1個百分點，也就是還有約1.8兆元的舉債空間，這才是完整數字。

她說，國民黨立法院黨團記者會的數字，恐怕只是某個角度，不足以說明全貌。另國民黨也稱每項政策都要地方配合款導致地方負債壓力增加等，此說法也是倒果為因，面對各項建設，地方政府會視財務狀況、負擔能力申請計畫，以前瞻計畫為例，中央並未要求地方要做哪些工程，都是各縣市政府衡酌各自的財政之後，了解地方政府應負擔的比率之後，才向中央提出。（編輯：蘇志宗）1081219