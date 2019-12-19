韓國瑜岳父砂石場38點開挖完成 未發現廢棄物

國產署18日開挖國民黨總統候選人韓國瑜岳父李日貴先前經營的砂石場，19日完成開挖38個點，未發現廢棄物；李日貴兒子、雲林縣議員李明哲（右）批浪費國家資源。 中央社記者姜宜菁攝 108年12月19日

（中央社記者姜宜菁雲林縣19日電）國產署昨天開挖國民黨總統候選人韓國瑜岳父李日貴先前經營的砂石場，今天完成開挖38個點，未發現廢棄物，李日貴兒子、雲林縣議員李明哲痛批為了政治目的，浪費國家資源。

國產署中區分署表示，為確認時代力量立委黃國昌質疑李日貴先前經營的大通砂石場，底下是否有遭掩埋廢棄物或土壤污染情形，昨天開挖清查。

整體開挖範圍包括8筆國有土地，面積合計近4公頃，以間隔30公尺為原則，開挖38個點，今天中午完成作業。

國產署中區分署長趙子賢連2天監督，其他人員全程蒐證，趙子賢說，初步確認沒有掩埋廢棄物，23日採樣土壤送單位化驗，確認土壤是否有受污染，檢測結果約需1個月。

李明哲中午臨時在開挖地點召開記者會，他指出，砂石場退場近20年，李家做事坦蕩蕩，經過2天地毯式的開挖，證明李家的清白，這場政治大戲演完，是否該落幕了，希望總統蔡英文出面說明。

李明哲要求當初對於此筆土地有疑慮的人出面說明，他批評，為了政治目的，居然利用國家機器作為選舉打手，浪費國家資源。（編輯：謝雅竹）1081219