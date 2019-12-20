蘇貞昌：有人滿嘴吃豬肉 還嫌蔡政府沒做事

（中央社記者陳俊華台北20日電）行政院長蘇貞昌今天說，中國的非洲豬瘟爆發至今，周遭11個國家全淪陷，只有台灣依然守住，但卻有人「滿嘴吃豬肉，還嫌蔡政府沒做事」，是口是心非最好註解。

監察院長張博雅上午帶領監察委員赴行政院進行年度巡察，蘇貞昌率部會首長就108年施政重點工作進行簡報。

蘇貞昌說，「貴、我兩院相隔咫尺，只差一條路，但是絕無往來，往來有時候還不愉快」，但今天很愉快地歡迎張博雅與各位監委前來。

蘇貞昌簡報時說，民眾經常罵人「是沒政府了嗎？」，他首先強調，「有政府、會做事」，他年初接任行政院長時，正好非洲豬瘟爆發，上任第一天就到機場下令來自疫區的旅客行李要100%抽檢，至今中國已經全國淪陷，周邊11個國家也淪陷，只有跟中國往來最密切的台灣，依然守住。

蘇貞昌說，香港淪陷一天就掩埋6000頭豬，越南掩埋530萬頭豬，台灣養豬600萬頭，如果要全數掩埋是怎麼樣的情況，養豬的、賣飼料、載豬、殺豬的都破產，連滷肉飯都沒了，「有人滿嘴吃豬肉，還嫌蔡政府沒做事、不會做事」，這是口是心非最好註解。

他指出，中美貿易戰發生後全球非常淒慘，但政府先鋪排好工商業界擔心的「五缺」問題，有好的投資環境，此時吸引台商回台投資超過新台幣7000億元，更推出根留台灣企業、中小企業大大獎勵，投資超過8300億元；11月聯合國公布在中美貿易大戰，最大獲益者就是台灣，台灣重回亞洲四小龍經濟成長率之首。

蘇貞昌也細數推動減稅、育兒津貼，及計程車、大貨車、娃娃車換新補助等，利用補助誘導人民舊換新，乘客舒適也減少空污，「有人說這是撒幣政策、這是政策買票」，但他在立法院答詢時曾問立委，「你覺得哪個不好？」沒有立委敢認為這個不好，且年度歲計有賸餘，數字會說話，誰會執政清清楚楚。

蘇貞昌最後播放4支短片，說明行政院依大法官解釋，提出「司法院釋字第748號解釋施行法」、同婚施行5個月後、「向山致敬」、南迴公路拓寬工程完成向第一線人員致謝等，讓民眾知道政府是如何做事。（編輯：謝佳珍）1081220