蔡總統：反滲透法有必要 讓執法單位有遵循標準

總統蔡英文（前左）21日到六福村主題遊樂園參加「圓夢遊樂園」耶誕公益活動，與現場民眾互動，展現親和力。中央社記者郭宣彣攝 108年12月21日

（中央社記者郭宣彣新竹縣21日電）總統蔡英文今天說，反滲透法有存在必要，盼讓執法單位有遵循標準或有法律基礎而訂。法案經社會一段時間討論，法律構成條件嚴謹，不會有人因這套法律誤觸法網或被任意指控。

蔡總統上午到六福村主題遊樂園參加「圓夢遊樂園耶誕公益活動開幕典禮」，被媒體詢問關於台北市長柯文哲與前總統馬英九都對立反滲透法有疑慮時表示，前一個政府執政時，台灣幾乎門戶洞開，讓中國全面滲透台灣社會。台灣整體社會其實很在意、戒慎恐懼中國滲透，也相信執法單位會秉持公平公正立場。

至於高雄市下午挺韓、罷韓遊行，蔡總統說，台灣是民主社會，人民集結表達意見是民主社會常態，希望參加群眾保持理性，讓活動和平，也請警方高度警備，確保活動不要發生衝突。

此外，柯文哲妻子陳佩琪在社群網站臉書（Facebook）稱蔡總統「為何會放任國家讓派系如此吃乾抹淨」；蔡總統說，要評論對政黨政治一知半解的人講的話真的很難。（編輯：李明宗）1081221