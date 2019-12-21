蔡總統桃園輔選 力促送鄭寶清進國會

（中央社記者邱俊欽桃園21日電）民主進步黨總統候選人蔡英文今天在桃園輔選時指出，桃園6個立委選區的選戰，都是「激戰中的激戰」，如果「鄭寶清要是過關，民進黨在國會一定過半，蔡英文一定會過關」。

蔡總統傍晚前往桃園市輔選，為尋求連任的民進黨桃園市第4選區（桃園區66個里）立委參選人鄭寶清站台。雖然天氣冷颼颼，陰雨綿綿，大批支持者高喊「小英凍蒜」，場面熱烈。蔡總統上台表示，「今天人真的很多耶」，再過20幾天就要投票，大家有沒有信心。

蔡總統話一說出，立即獲得支持者揮旗高喊「有信心」，現場氣氛熱絡。

蔡總統盛讚鄭寶清的能力，她說，「如果鄭寶清過關，總統繼續連任，從總統蔡英文、市長鄭文燦到立委鄭寶清的鐵三角，一定會讓桃園獲得更好的發展」。

蔡總統表示，這次桃園立委6個選區的選戰，都是激戰中的激戰，所以她要向所有人懇託，一定要讓桃園民進黨6席立委參選人全上，「鄭寶清要是過關，民進黨在立法院一定會過半，蔡英文一定會過關」。

蔡總統說，桃園現在是邁向發展最關鍵的時刻，未來藉由各條捷運路線開通，一定可以達到北北桃生活圈的目標，以後1小時內就可以達到大台北的任何地方，享受高度的便捷性。

蔡總統指出，桃園的未來充滿機會，台商返台投資是以桃園為最大的據點，桃園也是台商投資金額的第一名，「大家一定要在下個階段，讓桃園帶領台灣往前走，也希望大家一起來努力」。

蔡總統表示，在桃園邁向新的發展年代中，要拜託大家讓民進黨提名的桃園6席立委全壘打，讓桃園邁向更欣欣向榮。（編輯：戴光育）1081221