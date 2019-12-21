拉抬新生代莊競程 游錫堃與林佳龍力挺

（中央社記者郝雪卿台中21日電）民進黨中央助選團總團長游錫堃與交通部長林佳龍今晚在台中市輔選立委參選人莊競程時指出，要讓年輕人進入立法院，並讓國會過半，未來總統蔡英文連任才好做事。

民進黨台中市第5選區（北、北屯區）立委參選人莊競程競選總部，晚上在北區育德路綠園道舉辦「台灣群英會明星之夜」活動，游錫堃、林佳龍、民進黨不分區立委提名人范雲等人都到場為莊競程站台助講。由於莊競程選情看漲，總統蔡英文明天也要三度來為莊競程站台。

林佳龍指出，莊競程是台大醫工博士，也是交大的助理教授，年輕又專業。雖然剛開始投入選舉時，民調落後對手近30個百分點，在勤跑基層後，如今跟對手的民調已經黃金交叉，因此一定要讓專業認真的莊競程進入立法院。

林佳龍還說，他要跟北區的民眾說聲抱歉，當初他擔任市長時，本來要將肉品市場遷至烏日，但是換了新市長，整個案子卻遭喊停，也讓北區的建設受影響。因此他要呼籲選民讓蔡總統連任，讓莊競程當選立委，如此一來，北北屯區的建設就不會中斷。

游錫堃表示，包括美、英、澳等國家都為防止中國滲透要制訂反間諜法，中國就是未來世界各國安全的隱患，敵人都已經在家門口，現在美、日等國都在替台灣緊張，如何防止中國對台灣的滲透，就要看2020大選的投票結果，選對人才能守住台灣。

游錫堃說，台灣今天能有民主自由，是這一代及父母輩爭取來的，大家要珍惜，更要守護好交給下一代，讓下一代繼續享有民主自由，但國會如未過半，總統很多事情都難做，一定要讓國會過半，給蔡總統做靠山。莊競程是台灣的好人才，這種人就要當選進國會做蔡總統的後盾。（編輯：陳俊碩）1081221