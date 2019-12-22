蘇貞昌督工精神 突檢衝浪基地沙灘

（中央社記者黃旭昇新北22日電）行政院長蘇貞昌今天主持中角灣國際衝浪基地落成啟用，發揮督工精神無預警突擊檢查海灘，花圃水泥矮牆草率、植栽景觀不佳、沙灘遍布垃圾與漁網。

蘇貞昌今天與新北市長侯友宜共同主持中角灣國際衝浪基地啟用揭幕，兩人同時視察遊客中心、景觀餐廳預定地，聽取經營業者介紹。兩人交談與討論，互動密切。侯友宜另有行程，先行離去。

蘇貞昌隨後在交通部政務次長王國材、教育部長潘文忠、交通部觀光局長周永暉等人陪同往沙灘步行就停下腳步，他認為，可利用防風景觀樹木植栽，遮蔽部分民宅建築讓海邊風景與視野更美麗。

王國材解釋因經費不夠，列入第二期工程，蘇貞昌反問，「我全力支持經費，有少過錢嗎？」為何落成典禮的工程以此理由搪塞。

蘇貞昌隨後一眼望到花圃隔離矮牆石頭堆疊工程，質疑太過粗糙、簡陋，官員解釋因昨天下雨沖刷之故，蘇貞昌蹲下身子親自要官員、建築師比較粗糙工程與日本工程「頂真」的差異性，蘇還批評「這樣怎能夠落成、驗收，今天還是啟用典禮耶」。

蘇貞昌走走停停，不滿工程收尾情況。他突襲沙灘時看到漁網、烤肉器材、磚塊，垃圾，他說，「難怪你們不讓我下來（沙灘）」。

蘇貞昌拉著行政院秘書長李孟諺，向其他中央官員說，他當台北縣長（新北市的前身）任內建設的八里左岸，沙子全部篩過，他批這海灘要如何讓孩子玩？「海沙不能這樣啦，要挖1公尺深全篩過，上面的垃圾要全部拿掉」。

蘇貞昌隨後與官員坐在沙灘上，欣賞台北市議員王閔生、新北市議員鄭宇恩與選手示範衝浪，並強調下次來要走更遠的海灘去看，要讓孩子在沙灘玩的安全，父母放心。

一名從台北縣政府時代就擔任蘇貞昌重要幕僚的隨行官員私下表示，今天蘇揆的表現「好像縣長魂上身，發揮以往的督工與做事認真的精神」，當年蘇縣長的態度，重新展現在蘇院長身上，讓他印象深刻。（編輯：張銘坤）1081222