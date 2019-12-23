更多編輯台推薦新聞：
緬甸鴨掌男孩想單手寫字 台灣醫師幫忙圓夢
生活

緬甸鴨掌男孩想單手寫字 台灣醫師幫忙圓夢

「請通知人權機構」英國女童打開耶誕卡發現中國囚犯求救訊息
國際

「請通知人權機構」英國女童打開耶誕卡發現中國囚犯求救訊息

專題／從香港到俄羅斯 台灣耶誕老公公收2萬封夢想
生活

專題／從香港到俄羅斯 台灣耶誕老公公收2萬封夢想

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要
互動專題

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
緬甸鴨掌男孩想單手寫字 台灣醫師成功幫他圓夢
首頁 / 政治

本土藍青年聯盟發聲 籲跨派系支持韓國瑜

最新更新：2019/12/23 13:51
南投縣議員張嘉哲（左4）、游顥（左2）等8名國民黨本土青年23日齊聚發聲，呼籲泛藍整合、泛藍青年跨越派系，全力支持中國國民黨總統候選人韓國瑜。中央社記者蕭博陽南投縣攝 108年12月23日
南投縣議員張嘉哲（左4）、游顥（左2）等8名國民黨本土青年23日齊聚發聲，呼籲泛藍整合、泛藍青年跨越派系，全力支持中國國民黨總統候選人韓國瑜。中央社記者蕭博陽南投縣攝 108年12月23日

（中央社記者蕭博陽南投縣23日電）南投縣議員張嘉哲、游顥等8名國民黨本土青年今天齊聚發聲，呼籲泛藍整合、泛藍青年跨越派系，全力支持中國國民黨總統候選人韓國瑜，不要因理念不同而放棄手中珍貴一票。

南投縣議員張嘉哲、游顥、彰化縣議員曹嘉豪、許晋揚、苗栗縣議員徐功凡、張志宇、楊明燁、台中市議員黃健豪，今天齊聚南投縣議會，以「本土藍青年聯盟」名義發聲，除呼籲泛藍陣營整合，也懇請各界選民及泛藍青年跨越派系，全力支持韓國瑜。

徐功凡說，中華民國本來就有主權、憲政、軍隊，總統蔡英文主打守護主權，根本就是假議題；曹嘉豪也說，國民黨遭抹黑、抹紅，彷彿不投蔡總統就是賣台。

張嘉哲說，政治不該凌駕經濟議題，中華民國需要更多時間與空間跟大陸談判交流，中華民國不可能退到太平洋對岸的美國；游顥表示，國民黨許多立委參選人如洪秀柱、馬文君、許淑華都值得選民支持，現行「一例一休」政策造成勞工與資方困擾，一定要修法。

另外，民主進步黨南投縣黨公職為提升民眾對總統蔡英文、立委參選人蔡培慧、陳癸佑的支持與認同，今天上午動員在全縣13鄉鎮市重要路口統一拜票，蔡總統南投競選總部總幹事陳錦倫說，這次選舉是自由民主對抗獨裁專制，呼籲大眾用選票保護台灣。（編輯：屈享平）1081223

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報