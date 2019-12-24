國民黨團：反滲透法爭議大 宜由選後新國會審查

（中央社記者范正祥台北24日電）國民黨立法院黨團今天表示，反滲透法草案爭議大，宜由選後的新民意、新國會好好審查，不應急著趕在1月31日完成三讀。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、首席副書記長陳宜民、副書記長許毓仁、立委王育敏共同召開記者會，質疑反滲透法草案違反程序正義、定義模糊，由於牽涉太廣、影響層面太多，一旦通過，恐將侵害人民權益。

曾銘宗指出，反滲透法草案影響全民權益，屬於重大立法事項，為什麼行政院沒有版本；為什麼不願意經立法院內政委員會詳細審查，也不願多開公聽會聽取各界意見；民進黨版反滲透法草案條文充斥不確定法律概念，更欠缺實質救濟手段。

他說，反滲透法草案所指的滲透來源內容，幾乎可用「包山包海」、「霸王條款」形容，對於在中國大陸超過百萬台商、台生、台青將陷入險境。且草案主張的刑責相當重，但卻看不到任何救濟管道，完全交由檢察官查察，萬一檢察官失察，將導致人民陷入冗長訴訟的災難，侵害人權。

王育敏呼籲，如果反滲透法真如民進黨所說的如此重大，為什麼不交給新民意審查、決定。（編輯：張均懋）1081224