陳師孟：監察權是唯一能制衡司法的權力

（中央社記者游凱翔台北24日電）監察委員陳師孟今天表示，台灣司法是黨國思想最後防線，而非正義防線，若司法不能受到任何一個權力制衡，那司法獨立就是司法獨裁，而台灣法官，既非民選也不經國會同意，沒有一個可制衡單位，因此監察權是唯一能制衡司法的權力。

前總統馬英九洩密案無罪確定，陳師孟擬約詢北院承審法官唐玥，近7成法官連署反對，陳師孟在部落格「尖尾週記」自嘲，說他被朋友形容是「死豬不怕開水燙」，還說法官若被監委約詢法律見解就自我限縮，這種想法是「集體玻璃心」；台北市長柯文哲上午受訪時說「可是死豬不會動啊」，並提到世界各國都是三權分立，台灣的五權分立「好像怪怪的」。

監察委員高涌誠、陳師孟，下午針對國民黨位於中興山莊的都市變更案召開記者會，媒體會後詢問陳師孟對此議題的看法。

陳師孟指出，他聽不懂柯文哲的話，即使台灣是世界首創監察權，也要了解有無道理及價值，不能說是世界唯一就不需要。過去他也認為監察院、考試院是盲腸，因為西方民主國家都是三權分立，只有中華民國是五權分立，國父孫中山是否自作聰明加了不必要的兩權。

不過，陳師孟說，他3年前才徹底醒悟，現在的看法是，考試權不應該提升到行政、立法、司法的層級而自成一權，但監察權絕對有必要，特別是在台灣。

陳師孟解釋，台灣司法是黨國思想最後的防線，而非正義防線，如果司法沒辦法可被任何一個權力制衡，那司法獨立就是司法獨裁，因此只有憲法賦予的監察權可以制衡司法，並彰顯監察權的價值與意義。

「為什麼例如美國不需要監察權？」陳師孟舉例，美國的州法官是選舉出來的，若法官亂判將由選民直接制衡，沒有所謂的終身制；聯邦法官則是由總統提名、國會通過後任命，民意仍然有辦法制衡。

陳師孟強調，只有台灣的法官，既不是民選也沒有經過國會同意，沒有任何一個可以制衡的單位，因此「監察權是唯一能制衡司法的權力」。若未來台灣走向陪審團等比較好的制度，當法官不能夠「朕說的算」時，法官則不是判生、判死，而是判多、判少，法官權力能受到適當壓制。

7成法官連署反對陳師孟約詢唐玥。陳師孟回應，今天不談此議題，如果想知道他的全盤想法，可以在他的部落格上了解；選舉將至，有一名律師提醒他，選舉的某一方要利用他選舉操作，他對於這個行為絕對不會原諒、也痛恨自己成為選戰工具，因此或許可以等到選舉結束後，再來談論此議題。（編輯：謝佳珍）1081224