陳副總統：中國阻台參加WHO 也影響在台日人

（中央社記者葉素萍台北24日電）副總統陳建仁今天接見「日本公明黨富田茂之眾議員訪團」，他提到，中國政府連年阻撓台灣參加「世界衛生組織」（WHO），讓台灣無法共享世界醫療資訊，不但傷害台灣人、也影響在台工作生活的日本人，更造成全球防疫漏洞。

陳副總統致詞提到，近來台灣十分重視長照科技，日本與台灣同樣有人口老化的問題，在醫療技術、儀器設備、智慧醫院管理、老人照護等議題上，可以強化交流，尋求合作機會。

副總統表示，醫療衛生不僅是台灣政府努力的目標，也是不可撼動的基本人權；然而，中國政府不斷對台打壓，連年阻撓台灣參加世界衛生組織，讓台灣無法共享世界醫療資訊，不但傷害台灣人、也影響在台工作生活的日本人，更造成全球防疫的漏洞。

陳副總統強調「疾病無國界」，而且政治不應凌駕在人權之上，他很欣慰今年日本時任外務大臣、現任防衛大臣河野太郎，以及「日華議員懇談會」強力聲援台灣參與世界衛生大會，也非常感謝日本多次支持台灣參與國際民航組織、國際刑警組織、聯合國氣候變化綱要公約。

陳副總統籲請日本議員持續在日本國會為台灣發聲，讓台灣對國際社會做出更積極、更全面的貢獻。（編輯：林興盟）1081224