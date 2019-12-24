張善政：民進黨抹黑卻稱輿情專案 把百姓當傻瓜

（中央社記者蕭博陽南投縣24日電）新黨不分區立委參選人邱毅今天指控民進黨組網軍，國民黨副總統候選人張善政表示，民進黨將不實言論與抹黑向外灑，說網路輿情專案是自欺欺人，是把百姓當傻瓜。

邱毅今天指控民進黨簽約組建網軍，民進黨發言人劉康彥回應，邱毅等人提出的合約是民進黨中央黨部委託的網路輿情專案。張善政接受媒體聯訪時表示，那是騙人的，所謂輿情蒐集基本上是被動蒐集外部資料，但現在是將不實言論與抹黑向外灑。

張善政指出，被動接收與主動散布抹黑資訊可說完全不一樣，尤其現在多數年輕人很熟悉網路，這些話騙不過年輕人，只是自欺欺人，「我覺得他把百姓都當成傻瓜」。

張善政傍晚參訪南投老戲院咖啡，與戲院業者蔡杰峰、南投市長宋懷琳、南投縣議員張嘉哲等人對談，了解南投在地青年就業及文創產業發展，宋懷琳提出，南投縣距台中市不遠，但在地青年都跑去台中生活、工作，導致南投人口持續流失，希望政府幫忙。

張善政指出，團隊規劃青年政策，亮點包含在學到畢業、創業、就業等一系列措施，而今天參訪的老戲院咖啡較屬於地方創生，可提供目前已有的創業貸款，但這較難與地方創生連接。

他進一步表示，另一種貸款措施則是「青年第一桶金」政策，將不問用途就放手給青年使用，條件只有10年後開始還款，而這10年就是青年「實驗期」，提供青年更多彈性使用，若自己明年當選，將儘快啟動這項政策。

張善政參訪老戲院咖啡後，接著前往寶島時代村參與青年政策論壇，並聽取青年提問有關生兒育女、年輕人買不起房子、低薪、青年創業與就業、難抽中社會住宅等問題。（編輯：洪學廣）1081224