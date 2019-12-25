國民黨秀南風公司報告 再打民進黨網軍案

（中央社記者余祥、葉素萍台北25日電）國民黨「耀正毅」連線今天續追民進黨網軍案，前立委邱毅表示，民進黨稱和南風整合行銷公司簽約只是做輿情分析，但南風提供的報告顯示，他們負責搜集、分析各路網軍，並消滅敵方網軍等，連前副總統呂秀蓮、前行政院長賴清德都不放過。

民進黨發言人劉康彥受訪指出，對於邱毅等人持續浪費社會資源，讓民眾聽捕風捉影的故事感到遺憾。邱毅是一個「大街罵人、小巷道歉，道完歉還可以否認」的人，也是一個可以去中共大談對台飛彈部署的扭曲政客，「我們對於他的發言沒有進一步的評論。」

國民黨副秘書長張顯耀、蔡正元與前立委邱毅組成「耀正毅」連線，昨天先爆指揮卡神楊蕙如的網路帳號「idcc」為民進黨立委黃國書前助理湯文馨所有，湯文馨為南風整合行銷公司的董事，民進黨則在去年與南風公司簽約組建網軍；民進黨回應，與南風公司簽約是民進黨中央黨部委託的網路輿情專案。

國民黨今天再召開「民進黨暗黑網軍續集」記者會，邱毅表示，民進黨掩耳盜鈴不能改變豢養網軍的事實，也不能改變打擊政敵、進行網路霸凌的事實。

邱毅指出，黃國書說湯文馨2017年12月已經離職，但湯文馨2018年1月成為南風公司董事後，仍然在用黃國書的辦公室，掌握「idcc」帳號。

至於民進黨指稱與南風整合行銷公司的合作只是輿情分析，邱毅提出南風公司的新媒體研究計畫報告反擊，報告顯示，重點蒐集台北市長柯文哲的網軍部隊，持續消滅敵方網軍，用反串時代力量的方式，攻擊柯文哲。

邱毅說，南風公司還用網軍對付前副總統呂秀蓮、前行政院長賴清德，連黨內都不放過；總統蔡英文真的是「毒」，用民進黨中央的錢，修理賴清德，難怪總統初選，賴清德求饒，請蔡總統不要用網軍修理他。

邱毅質疑，南風公司分析別人、檢舉別人網軍，消耗各路網軍，想辦法分化、挑撥、離間、拉攏、反串，連黨內都不放過，這是輿情分析嗎。

國民黨副秘書長張顯耀說，民進黨中央不僅授權南風整合行銷公司，還定期舉行工作會議，讓民進黨可以修正暗黑網軍作業，他要求民進黨說清楚與南風整合行銷公司的關係。（編輯：謝佳珍）1081225