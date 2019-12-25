宋楚瑜：面對世界變局 帶領台灣穩中求勝

2020總統候選人第2場電視政見發表會25日下午在中視舉行，親民黨總統候選人宋楚瑜（前中）抵達會場，向媒體比讚。中央社記者王飛華攝 108年12月25日

（中央社記者郭建伸台北25日電）親民黨總統候選人宋楚瑜今天在電視政見會表示，若台灣是條船，總統就是船長，他三度希望當台灣的船長，雖然沒做成，但不希望船迷航，甚至沉船；中華民國會不會因為藍綠政黨各自偏好，站錯邊倒了大楣？

2020總統大選第二場總統電視政見會下午在中視登場，3組候選人包括總統蔡英文、國民黨候選人韓國瑜、親民黨候選人宋楚瑜，再度同台講述政見，經抽籤發言順序為蔡英文、韓國瑜、宋楚瑜，政見發表分三階段，每階段每人發言10分鐘。

宋楚瑜說，蔡總統在政見會上說反滲透法可在立法院好好審議，也就是不能用多數暴力強行通過，必須尊重民主機制；蔡總統是現任總統，「希望您下的命令，您的政黨應該要尊重，應該要執行」。

宋楚瑜也提到，韓國瑜比喻政黨跟人骨頭要硬，但過去許多國民黨的買辦有「軟骨病」，只照顧少數自己人，沒有讓廣大中小企業安心，不僅溝通不足，還心有餘悸。

宋楚瑜比喻，若台灣是條船，總統就是船長，必須正確掌舵；他三度希望當台灣的船長，雖然沒做成，但不希望船迷航，甚至沉船。

宋楚瑜指出，他要謝謝蔡總統讓他擔任亞太經濟合作會議（APEC）特使，他深切感受，要全世界重要經濟體在大陸跟台灣中間單一選擇，對台灣非常不利。

影片來源：中視新聞 YouTube頻道

他強調，台灣在2020年要面對中國、美國、日本的世界三大經濟體，重新合縱連橫，以台積電而言，雖然現在是全球通吃的晶片廠，但中美持續對抗，「台積電會不會被逼著選邊站？」若台積電被逼著選邊站，其他企業又會如何？

宋楚瑜說，台灣過去老是認為美、日一定會站在同一陣線，但明年日本要辦東京奧運，當前美國不但想撤軍日本，還想跟日本收取高額軍費；這幾天中國、日本領導人會談，就是一個信號，明年美國也要大選，美、日是否會選邊站？

宋楚瑜質疑，中華民國會不會因為藍綠政黨各自偏好，而站錯邊倒了大楣，還是被邊緣化？

宋楚瑜也指出，「不要讓規劃變成鬼話連篇」，台灣面臨氣候變化、人口老化及少子化、產業結構、道德淪喪、貧窮差距擴大、人文價值淪喪等6大危機。他強調，他這一代能給下一代的就是8個字，「變中求穩，穩中求勝」。（編輯：蘇龍麒）1081225