蔡總統：把反滲透法說成戒嚴 北京會很欣慰

（中央社記者溫貴香台北25日電）總統蔡英文今天表示，把反滲透法（草案）說成挑釁、戒嚴，北京會很欣慰，但國際社會一定覺得不可思議。如果要反對反滲透法也可以，應該具體說明，不要只有空洞的形容詞。

2020總統大選第二場電視政見會下午在中視登場，3組候選人包括總統蔡英文、國民黨候選人韓國瑜、親民黨候選人宋楚瑜，再度同台講述政見，經抽籤發言順序為蔡、韓、宋，政見發表分三階段，每階段每人發言10分鐘。

第二階段政見發表，總統感謝韓國瑜肯定她單純、善良，但強調其實她蠻能幹而且很會做事，把2016年經濟頹勢翻轉，變成亞洲四小龍第一名。

總統說，2016年的「苦」因國民黨執政末期的政府失能；2017年的「忙」因國際情勢的轉變，台灣也在進行很多改革；2018年的「翻」是因為開始翻轉整個情勢；2019年的「亂」，就是一個背棄了承諾的市長跑出來選，而且言論引起社會很多的爭論。

蔡總統說，上禮拜，有數十萬人上街頭要罷免高雄市長韓國瑜，這創下台灣有史以來的紀錄，韓說過不要在乎冷冰冰的民調，要在乎熱呼呼的民心，「這數十萬人上街頭，難道不就是熱呼呼的民心嗎？」

影片來源：中視新聞 YouTube頻道

回應宋楚瑜對反滲透法立法的疑慮，總統表示，對於中國全面滲透台灣，社會存在著一種恐懼感，希望政府拿出具體作為，政府作為必須有法律依據。反滲透法草案已經在立法院討論過一段時期，而這樣的立法，很多民主國家也都在做。

她說，台灣比這些國家，更直接面對中國的各種威脅跟滲透，但國內卻有一些人，把阻止政府建構民主防護網的機制，把它視為是一種挑釁，把它視為是一種戒嚴，她覺得這都是非常負面、不可取的看法。

「如果要反對反滲透法也可以，就請指出這草案中，哪一個滲透行為，是你覺得不需要禁止、不需要處罰的？請具體說明」蔡總統指出，真的不要只有空洞的形容詞。她相信在立法院，只要大家坐下來好好談，立法院是有足夠時間、空間給大家充分討論。

對於韓國瑜批評蔡政府的能源政策是「用肺發電」，總統表示，韓國瑜與前總統馬英九一起開記者會，不僅表示要重啟核四，還說政府蓋風電場要花2兆，電價要上漲5成，這些都是謠言。

蔡總統表示，上任後全力推動綠能的發展，國內的綠能產業，也開始站穩腳步，要在將來有更大的綠能需求當中去擴展台灣在國際上的市場。現在有越來越多國際大品牌公司，都開始要求供應鏈，要用更多綠電，換句話說，如果綠電供應不夠，他們就不會選擇台灣，台灣就沒有國際競爭力。「我原先以為，隨著國際局勢的變化，國民黨會有所反省。沒想到，韓市長和他的團隊，繼續用落伍的觀念在批評綠能」。

總統批評韓國瑜的2035計畫表示，核能至少要占比25%，要達到這個目標，不只是要核四，還需核五，甚至還要有核六，等於台灣同時有三個全速運轉的核電廠，產生的核廢料多驚人、風險有多大，「要不要問一下新北市民的意見呢？」

她強調，政府的能源政策不是「用肺發電」；如果重啟核四，繼續在台灣使用核電，才是「用命發電」；韓國瑜競選總部主委朱立倫曾說過，「核四根本不應該存在。核廢料的處理一直是新北市的痛，若這個問題無法處理，憑什麼使用核能？」這段話她完全同意，韓國瑜在主張重啟核四的同時，核廢料的問題有解了嗎。

至於空污問題，總統表示，因為國民黨長期錯誤且怠惰的能源政策，才會讓空污問題遲遲無法改善，現在國民黨卻把帳算在民進黨身上，這非常不公平。

總統請國民黨不要忘記，空污最嚴重的時候，就是在國民黨執政的時候。「我們可以接受檢驗，不過要提醒國民黨，批評之前，先想想自己以前的表現」。

總統說，韓市長很愛拿火力發電的空污提出質疑，但請不要忘記，中火的10部發電機組，全部是國民黨決定要蓋的。中火燃煤量最大是2014和2015年，一年都在1800萬噸左右。「你的副手跟國政顧問團成員，分別是當時的行政院副院長，以及經濟部長和環保署長」。（編輯：楊凱翔）1081225