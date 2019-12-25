韓國瑜：蔡總統應糾正罷韓團體 不該幸災樂禍

（中央社記者余祥台北25日電）國民黨總統候選人韓國瑜今天表示，民進黨在他當市長2個月就開始搞罷韓，但人數不夠，只好把外國人、外縣市的人調到高雄，這不是民主常態，蔡總統應糾正罷韓團體，這才是總統的高度；而不是幸災樂禍。

2020總統大選第二場電視政見會下午在中視登場，3組候選人包括總統蔡英文、國民黨候選人韓國瑜、親民黨候選人宋楚瑜，再度同台講述政見，經抽籤發言順序為蔡英文、韓國瑜、宋楚瑜，政見發表分三階段，每階段每人發言10分鐘。

韓國瑜在第二階段發言時，先針對蔡總統第一輪發言表達3點遺憾，第一個遺憾就是蔡總統始終沒有表態到底要不要重啟特偵組，要不要懲罰貪官污吏。

其次，蔡總統提到罷韓遊行是熱呼呼的民心，韓國瑜質疑，日前的罷韓大遊行，為什麼有這麼多外國人、外縣市的人在其中？民進黨扮演怎樣的角色？

他說，高雄市民才能罷免市長，如果一開始就定義為反韓遊行他沒話說，但在他當市長兩個月就開始搞罷韓，戲唱下去了無法鬆手，只好罷到底，結果人數實在不夠，只好把外國人、香港人跟外縣市的人都調到高雄。

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韓國瑜表示，民進黨現在利用幾十萬人上街修理他，這就不對，不是民主常態，應該要糾正罷韓團體，這才是總統高度，怎麼反過來幸災樂禍。

至於第三個遺憾，韓國瑜說，蔡總統現在說年度代表字是「亂」，竟是因為韓國瑜，但是現在是蔡總統在執政、國家資源都在民進黨手上，人民表達對未來茫然，結果居然是韓國瑜的問題。

談及經濟政策，韓國瑜說，若當選會成立10兆規模的中華民國主權基金，也會把傳統外交轉為經貿外交，讓所有的駐外大使館、外貿協會等落實「貨出得去、人進得來」。

韓國瑜也說，當選總統一定會修改不合時宜的法律，讓台灣大幅開放，也會在台中、高雄率先建立自由經貿區，另外，政府會支持銀行、讓銀行支持中小企業、中小企業支持勞工，形成善良的循環。

韓國瑜強調，絕對不能放棄大陸市場，10年前國民黨政府與大陸簽訂ECFA（兩岸經濟合作架構協議），蔡總統說是毒藥，民進黨上任後要廢除，但10年到了證明全是謊言，ECFA將在明年到期，若無法繼續簽訂，對企業來說是致命打擊，身為總統不會只把大陸當作唯一的市場，但絕對是重要的市場，一定要珍惜和利用優勢，厚植台灣經濟實力。

此外，韓國瑜也說，一定要把科技引進政府服務，未來會設立行政院創新委員會。

韓國瑜最後說，要思考政府的角色是什麼，他譬喻說，背上骨頭如果是歪的，內臟、肌肉就會開始不舒服，政府其實就跟調骨師一樣，銀行貸款不順，就拜託金融界；當政府創造好的環境，企業自然會成長茁壯。

韓國瑜說，政府不能當絆腳石，應該當企業的加速器，陪企業一起成長，政府也不能高高在上，一定要幫人民做牛做馬。（編輯：羅曉荷/林孟汝）1081225