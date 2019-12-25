遭對手貼文影射與網軍案有關 黃國書提告李中

（中央社記者蘇木春台中25日電）民進黨立委黃國書今天委由律師，控告同選區國民黨立委參選人李中，在臉書貼文影射黃國書與楊蕙如網軍案有關，涉嫌違反選罷法。李中表示，呼籲黃國書出面自清，對方要告就告。

國民黨台中市第6選區（西區、東區、中區、南區）立委參選人李中昨天在臉書粉絲專頁張貼影片，刊登標題「生命，不該被黃國書踐踏」影片，影射黃國書與楊蕙如網軍事件及台北駐大阪經濟文化辦事處處長蘇啓誠自縊死亡事件有關。

黃國書今天委託律師，持刑事告訴狀前往台中地檢署，提告李中涉嫌違反公職人員選舉罷免法等案。

黃國書表示，昨天已對國民黨副秘書長蔡正元、張顯耀及新黨不分區立委參選人邱毅等人不實指控提出告訴，結果對手李中昨天晚上在臉書公開說黃國書操作網軍並害死外交官。原本期待打一場君子之爭的選戰，非常遺憾對手到最後還是利用惡意抹黑栽贓，試圖影響選情，他一定會證明自己的清白。

李中說，12月2日北檢起訴楊蕙如，檢方也公布相關資料，昨天邱毅等人也召開記者會，自己只是將網路資料整理張貼，他呼籲黃國書出面自清，並請立法院將相關IP位置架構公布，對方如果要告就告。

邱毅昨天召開記者會表示，指揮楊蕙如的網路帳號「idcc」為黃國書助理湯文馨所有，湯文馨為南風整合行銷股份有限公司的董事，民進黨則在去年與南風公司簽約組建網軍。（編輯：洪學廣）1081225