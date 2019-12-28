反擊質疑 經部：韓國瑜對能源知識充滿謬誤

（中央社記者吳佳蓉台北28日電）國民黨候選人韓國瑜於政見會中，質疑綠電政策、台電購煤及殭屍公司問題，經濟部反擊，韓對能源知識充滿謬誤，澄清台灣風電並沒比較貴，購煤嚴謹；此外，殭屍公司也與失業議題無關。

國民黨總統候選人、高雄市長韓國瑜27日在政見發表會中表示，2019年台灣有4萬家公司是殭屍公司，那工廠怎麼辦；針對能源政策，韓國瑜說，台灣風電比歐洲貴，並質疑為何要在此時發展綠電，同時暗示台電購煤有問題。

對此，經濟部及台電公司發出新聞稿澄清。針對能源政策，經濟部表示，「韓市長對能源的知識充滿謬誤」，德國風電初期躉購費率為5.1至6.9元，英國則是5.5至7.5元，台灣2019年躉購費率為5.5元，並沒有比較貴，且台灣只花7年的學習時間，就實施便宜的競價制度，而英國則走了18年、德國花了13年。

經濟部也對韓國瑜喊話，過去馬政府時代也曾提出5.7元的躉購費率，這些重要的能源資訊，「韓市長的顧問團誤導了您，但經濟部願意再次說明。」

經濟部強調，歐盟發布的「綠色新政」正式文件中並未納入核電，隔日的會議結論也僅提及，尊重各會員國決定各自能源配比，並非「要求」各國將核能納入能源結構的一環；同時，包括聯邦政府發言人、環境部都已指出，德國走向2022非核家園的方向沒有改變。

經濟部表示，在蘋果、Google等國際大廠要求下，包括台積電在內的台灣產業，越來越需要綠電作為出口的重要生產要素；也許韓市長可以等，但台灣的國際競爭力不能再等，台灣一年出口3.3兆元資訊電子業產品，更不能再等下去。

對於購煤問題，台電鄭重澄清，台電對燃煤「嚴苛要求」，業界眾所皆知，只用高熱值、低灰分的優質煤，不用熱值低、汙染高的褐煤、泥煤，訂定的燃煤採購規範，甚至較日韓嚴格，也均依政府採購法規定，以公開、透明方式辦理。

台電呼籲，候選人可以討論能源議題，但不能無的放矢，肆意提出毫無根據的指控，抹黑台電，質疑台電長期培植的購煤專業與第一線同仁的努力。

針對殭屍公司質疑，經濟部則再次說明，經濟部從2018年11月中開始清查解散殭屍公司，因此公司解散數增加，「但因殭屍公司沒有營業，所以不會造成失業」；觀察今年工廠歇業，高達88%與整體公司解散數相關。此外，今年1至10月新登記工廠數達到3527家，整體工廠數增加1009家，仍為正成長的健康狀態。（編輯：張均懋）1081228