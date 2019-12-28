韓國瑜指新潮流架空蔡總統 蘇貞昌回批荒唐

（中央社記者侯姿瑩新北28日電）國民黨候選人韓國瑜在政見會上指總統蔡英文被民進黨內最大派系新潮流架空。行政院長蘇貞昌今天回批荒唐，就任11個月來，新潮流沒有管他對人事與政策決定，韓國瑜是亂講一通。

韓國瑜昨天在總統候選人政見發表會上表示，蔡總統、民進黨被黨內最大的派系新潮流架空；幕後有最大影響力的是台灣日本關係協會會長邱義仁。

對此，蘇貞昌出席子弟兵、民進黨籍立委張宏陸的「江翠後援會成立大會」後受訪表示，民進黨雖有派系，但一直是良性競爭；例如蔡總統跟前行政院長賴清德在初選競爭後，現在合作愉快，「大家要團結，才能為台灣做事」。

蘇貞昌說，他跟蔡總統也密切合作，「蔡總統信任，我才能為台灣做事」。

對於韓國瑜的講法，蘇貞昌回批「荒唐」。他擔任行政院長11個月以來，邱義仁從未為了人事、政策，打過電話給他，新潮流從未管他對人事、對政策的決定；韓國瑜憑空歪想、亂講一通，把國民黨內鬥套到民進黨身上，沒搞清楚狀況。

另外，媒體問及，韓國瑜的勞工政策反覆不定，蘇貞昌回應表示，政策不能隨便喊，不能昨天喊、今天改，可見韓國瑜不用功、沒有做功課。政府事情很多，政策要非常嚴謹，但韓國瑜連實施好幾年的政策都不知道、還講錯，如果讓他當選總統，會讓人提心吊膽。

新北市第6選區（板橋西區65里）由現任立委張宏陸對上國民黨市議員林國春。蘇貞昌表示，板橋是新北都市化最快的地方，板橋2席立委非常重要，希望選民支持民進黨的張宏陸、羅致政。

對於他與國民黨籍新北市長侯友宜的關係，蘇貞昌說，他們之前競選新北市長時有競爭，但現在合作愉快，會繼續合作；侯友宜也曾打電話給他，感謝行政院對新北市的補助。

張宏陸「江翠後援會成立大會」下午在板橋農村公園舉行，總統府秘書長陳菊、蘇貞昌等綠營大咖接力為張宏陸站台。

距離2020總統、立委選舉只剩2週，蘇貞昌週末行程滿檔，今天也將出席「羅致政2020浮洲要贏造勢晚會」、「張宏陸新埔後援會成立大會」，以及民進黨立委何志偉、民進黨立委候選人吳怡農的造勢活動。（編輯：林淑媛）1081228