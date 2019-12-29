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臉書國旗照惹議 世新小世界：歡慶憲法成文73年

最新更新：2019/12/29 17:55

（中央社記者許秩維台北29日電）世新大學新聞系實習媒體「小世界新聞」疑因將臉書封面照改為中華民國國旗而引發熱議，小世界新聞澄清是為歡慶憲法成文73年，並非表態支持某黨派。

世新大學新聞系學生實習媒體「小世界新聞」於12月25日貼文紀念行憲紀念日，內容提到1947年12月25日憲法實施，「從此，我們呼吸的每一口空氣都自由且美好」，臉書封面照片也換成中華民國國旗照，但疑似引發網友討論，最後貼文被刪除，封面照也換掉。

小世界新聞在臉書發表聲明指出，1946年12月25日，制憲國民大會三讀通過「中華民國憲法」，1947年1月1日公布，同年12月25日實施，成為「行憲紀念日」的由來，對小世界新聞而言，憲法賦予粉專最大權利保障在於憲法第11條人民有言論、講學、著作及出版之自由。

小世界新聞表示，言論自由為人民的基本權利，憲法第11條明文保障，國家應給予最大限度的維護，其實現自我、溝通意見、追求真理及監督各種政治或社會活動的功能得以發揮；新聞自由被視為維繫民主政治的重要基礎，為維繫民主發展，因而賦予媒體「監督政府」的功能。

小世界新聞提到，更改臉書封面照片並非表態支持任何一個黨派及其候選人，純粹歡慶憲法成文73年，為值得紀念的里程碑。（編輯：管中維）1081229

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