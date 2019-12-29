蔡總統：絕不辜負民眾期待 一定堅守國家立場

（中央社記者游凱翔台北29日電）總統蔡英文今晚替尋求連任的民進黨立委羅致政站台時細數任內長照、經濟等政績。總統說，在野黨常說她撒錢，但她有本事撒錢，且錢都用在刀口上、用在最需要的人身上；行政院長蘇貞昌則提到，韓國瑜辯論時罵媒體是「開民主惡例」。

尋求連任的民進黨立委參選人羅致政，晚間在新北市板橋區溪北公園舉辦「2020溪崑要贏造勢晚會」，蔡總統、蘇貞昌、屏東縣長潘孟安、新北市議員何博文、新北市議員黃俊哲、立委蘇巧慧等人到場，雖然晚間下起了大雨，但上百名支持者仍身穿雨衣力挺，場面相當熱鬧。

蔡總統致詞時表示，這次選舉是很關鍵，因為世界局勢在改變，且中國企圖心越來越強、台灣的壓力越來越大，但台灣人只要團結，一定會將挑戰變成機會，成為世界上重要的國家。

蔡總統提到，有個朋友下午看完辯論後跟她說「血壓有點高」，但蔡總統表示沒關係，因為執政三年半來有很多政績、事情可以跟人民報告，也因為執政團隊快速反應、效率執行，現在已經替台灣打好了基礎；未來四年，還有很多計畫要推動，不僅國防更強、外交上交更多朋友，也要與主要民主國家連結、一起維持區域安全穩定。

蔡總統也細數她任內的社福、經濟、綠能政績，她表示，在野黨常常說她撒錢，但她有本錢撒錢，且她的錢都用在刀口上、用在最需要的人身上，她雖然做這麼多照顧、還做國家建設，但國家債務不僅沒有增加，債務占GDP的比例還一直下降，明年預算甚至還是22年來首次平衡預算，「這就是會理財的政府、有財政紀律政府，這是國民黨做不到的」。

蔡總統最後也呼籲，民眾要將總統票投蔡英文、立委票投民進黨立委，政黨票則投給民主進步黨。民進黨去年在縣市長選舉選不好是人民的警告，但這一年民進黨反省很快，絕對不能辜負台灣人對民進黨的期待，一定堅守國家立場。

特別的是，蔡總統也詢問台下支持者「現在危害台灣最大的國家是哪個國家？」支持者回答「中國」。蔡總統說，「很好，比另一個總統候選人靈光喔！」引起現場一陣哄堂大笑。

蘇貞昌致詞時說，下午的辯論會媒體按照民主的規矩來詢問問題，結果國民黨總統候選人韓國瑜卻直接罵記者，再怎麼不開心也要有民主素養，這就是開民主惡例；而國民黨副總統候選人張善政、國民黨主席吳敦義也是一個樣，常講出歧視女性的言語。

蘇貞昌指出，他這次擔任行政院長一點都不輕鬆，因為要「從蚊子顧到豬仔」，例如今年夏天高雄登革熱嚴重，他撥了很多經費希望韓國瑜能夠顧好高雄，「結果蚊子還沒飛出來，韓國瑜自己就跑出來選舉了」。另外，為了防堵非洲豬瘟，他上任第一天就跑去桃園機場，交代來自中國的行李要百分之百檢查，要求海關嚴格把關。

蘇貞昌強調，若有人罵蔡總統沒有做事，「你只要反問那個罵蔡總統的人，你有沒有吃豬肉？」他就會知道蔡總統有沒有做事了，因此蔡總統不只把台灣顧好、守主權，也讓台灣有豬肉可以吃。（編輯：蘇龍麒/楊凱翔）1081229