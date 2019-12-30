賴清德輔選謝佩芬 喊出黃金交叉

民進黨副總統候選人賴清德（左）30日輔選台北市第6選區（大安）立委參選人謝佩芬（右）時表示，謝佩芬與藍營對手差距已進入黃金交叉，最後一哩路，盼鄉親鼎力支持。中央社記者梁珮綺攝 108年12月30日

（中央社記者梁珮綺台北30日電）選戰倒數計時，民進黨副總統候選人賴清德今天輔選台北市第6選區（大安）立委參選人謝佩芬時表示，謝與藍營對手差距原本相當大，如今已進入黃金交叉，最後一哩路，盼父老鄉親鼎力支持。

謝佩芬今天從一大早與多名民進黨市議員站路口拜票、下午與賴清德進行車隊掃街，到晚間與民進黨立委林靜儀車掃，全天馬不停蹄。

謝佩芬下午受訪時表示，大安區的選民結構在傳統上是藍大於綠，但隨著投票日近，選情有熱起來的跡象，非常有機會翻轉，絕對要開出不一樣的新局。

謝佩芬說，目前民調迅速逼近對手、國民黨立委參選人林奕華，「只差最後一小步」，強調無論是台灣還是台北市，大安區絕對是關鍵席次，「如果能贏，這次台灣派對，一定會勝利」。

而賴清德則表示，非常希望謝佩芬能進入國會，不僅在於謝佩芬有堅定守護國家的信念，她的專業背景也是國會立委從未有過，若能當選，不但能提高問政品質，在台灣的外交、國防與法治方面，還會有具體貢獻。

賴清德說，大安區是艱困選區，原本謝佩芬與林奕華差距比較大，幾過幾個月努力，已經進入黃金交叉，雙方在伯仲之間，「最後一哩路，希望父老鄉親鼎力支持」。（編輯：張銘坤）1081230