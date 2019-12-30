台插畫家接棒繪圖 簡潔意象鼓勵返鄉投票

（中央社記者趙靜瑜台北30日電）2020年總統大選已成熱門話題，許多台灣年輕插畫家也自動點名一棒接一棒，以「1月11日返鄉投票大串連」活動為主題發表創作，鼓勵選民踴躍返鄉投票。

「1月11日返鄉投票大串連」由A RAY發起，陸續接棒包括「小學課本的逆襲」「啾啾妹by LIIN」「綜合口味」「人類超有病Baxuan」以及「厭世工程師」等數十人，在網路上形成了一股討論風潮。

貼圖插畫家「小學課本的逆襲」用日常生活的馬桶來舉例，「馬桶很髒，我不碰馬桶」「政治很髒，我也不碰政治」，但下面寫著：「你不碰它，不代表它不會碰你；1/11，返鄉投票。」一張插圖就說明一切。

「啾啾妹by LIIN」則走可愛風，以粉紅色系吸引年輕女生族群踴躍去投票，因為「決定自己的未來，差你一票，有差。」簡單扼要說明了民主的精神與價值。

27歲的插畫家「人類超有病Baxuan」表示，他沒有政黨色彩，就是希望大家可以踴躍去投票，不要放棄自己的權利。雖然畫作裡面以「投票好麻煩，我都沒在投票的」，但「人類超有病Baxuan」表示，自己每次都會去投票，就是希望透過選票表達意見。

漫畫家夫妻檔「綜合口味」則用茶飲料來表現，「就算你不關心、不投票、投廢票，都會有一個未來成真。」

綜合口味表示，以前曾經聽說「廢票」或「不投票」也是民主的一部分，但在「相對多數決」的前提下，一定會有一個結果產生；所以故意投廢票其實是完全沒有意義的，這就成了靈感來源。

30歲的綜合口味表示，不會特別覺得年輕人不喜歡投票，「反而感覺現在年輕人比我們當年還重視投票與政治等議題。」綜合口味分析，這可能是以前得到的政治資訊大多來自電視報紙，但現在可以透過網路媒體平台，利用插畫圖文、YouTube影音等新型態網路創作，可以用比較輕鬆有趣的方式瞭解政治。（編輯：管中維）1081230