蔡總統拚連任 籲讓台灣發展動能更強更快

總統蔡英文（前中）31日在桃園造勢中呼籲支持者「起厝起一半，師傅不能換」，希望能連任，繼續推動各項改革、建設與轉型，台灣才會脫胎換骨，讓台灣發展經濟的動能更強、更快。中央社記者邱俊欽桃園攝 108年12月31日

（中央社記者邱俊欽桃園31日電）總統蔡英文今天在造勢中呼籲支持者「起厝起一半，師傅不能換」，也希望能繼續連任，推動各項改革、建設與轉型，台灣才會脫胎換骨，讓台灣發展經濟的動能更強更快。

蔡總統中午前往桃園市蓮華寺上香，為尋求連任的民進黨桃園市立委第4選區（桃園區66個里）候選人鄭寶清站台。雖然天氣冷颼颼，陰雨綿綿，大批支持者高喊「小英凍蒜」，場面熱烈。

總統致詞中表示，桃園這幾年發展很快，已經進入發展的關鍵期，加上很能幹、很照顧人民的桃園市長鄭文燦，很多事情都快速推動，她也全力支持桃園的建設與發展，包括鐵路地下化、桃園捷運等計畫，而鄭寶清也都全力支持，緊盯預算，讓所有建設都可以到位，如期如質進行。

總統呼籲支持者要知道「起厝起一半，師傅不能換」，也希望能繼續連任，繼續推動各項改革、建設與轉型，希望讓她有足夠的時間繼續做完，台灣才會脫胎換骨。

她也說，「政府做了很多改革，得罪很多人，但也很辛苦的完成，也得到社會的諒解，也希望被影響的人也能理解到，為了國家的發展，不得不如此」。

總統說，政府做出能源、經濟等轉型，過去都是資金外流，如今台灣第一次有龐大的投資流入台灣，包括台商與外商的投資，「這是有史以來最好的時候，我們一定要抓住機會，讓台灣發展經濟的動能更強、更快」。

總統說，桃園是台商返台投資時的首選，只是大家團結一致，把建設做好，把投資案都落實，年輕人一定有很多好的機會，也呼籲支持者讓她連任。

另外，總統也希望選民支持民進黨所有立委候選人，讓國會過半，台灣才會真正改變。她、鄭文燦、鄭寶清的聯手合作，絕對是「桃園大進步的保證」。

總統最後問到支持者「總統要投幾票」，說完後自己都笑了出來，連忙說，「選舉行程太多，有時候講話講多了，自己都會講錯了」，而現場熱情支持者則高喊「總統選3號」，讓總統笑得合不攏嘴，成為激烈選戰下的選舉花絮。（編輯：李錫璋）1081231