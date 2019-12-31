更多編輯台推薦新聞：
109年元旦新制 6大類變革一次看
生活

109年元旦新制 6大類變革一次看

中央社聲明
政治

中央社聲明

2020跨年晚會煙火迎曙光 全台活動總整理
生活

2020跨年晚會煙火迎曙光 全台活動總整理

專題／新竹動物園拆獸籠再生 28日重新開園10大亮點一次看
地方

專題／新竹動物園拆獸籠再生 28日重新開園10大亮點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

民進黨估不分區下修至12席 恐影響國會過半

最新更新：2019/12/31 14:43

（中央社記者溫貴香台北31日電）2020選戰倒數，民進黨秘書長羅文嘉今天表示，總統選情穩定領先；區域立委選情上升，但不分區席次因政黨票分散，從原先預估的14席下修至12席，他呼籲支持者不要過度樂觀，造成國會過半落空。

羅文嘉上午受訪表示，目前總統選情穩定領先，區域立委選情較兩個月前上升，影響國會能否過半的關鍵是政黨票，政黨票如果分散過度，將造成民進黨無法國會過半。

羅文嘉表示，民進黨原預估不分區立委14席，國民黨因為提名退將吳斯懷，不分區立委可能跌至10席，除藍綠政黨外，其他過5%門檻的政黨合計可以拿到約10席，不過，截至昨天，民進黨政黨票有些變化，從14席下修到12席，下修的原因來自政黨票的分散。

區域立委部分，羅文嘉表示，12月15日前估計可拿到57、58席，不過，若樂觀估計五五波的選區，應該可以拿到59席。

談到膠著選區，羅文嘉說，所謂膠著選區就是忽上忽下、沒有超過誤差範圍的選區，包含台北市、台中市、彰化縣、東部等10個選區；這10個選區的選民務必出來投票，降低不確定因素，讓國會過半機率提高。

羅文嘉說，民進黨下修不分區席次2席，政黨票的分散，可能造成民進黨在國會過半邊緣、也可能沒有過半，呼籲選民不要因為總統選情樂觀、區域立委選情上升而過度樂觀造成國會過半落空。

羅文嘉並呼籲支持者拒絕買票、返鄉投票、集中選票「3票顧台灣」，確保總統連任以及民主國會成為多數。

民進黨副秘書長林飛帆表示，民進黨整體看好度大幅上升，大家對選情高估的情況下，有很多分散選票的狀況，非常焦慮。（編輯：謝佳珍）1081231

延伸閱讀
力拚2020 卓榮泰：選戰未到最後一刻不可鬆懈民進黨提33席不分區 羅文嘉籲讓保台派成多數屏東第2選區蘇震清報備參選 蔡總統將站台

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報