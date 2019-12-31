民進黨估不分區下修至12席 恐影響國會過半

（中央社記者溫貴香台北31日電）2020選戰倒數，民進黨秘書長羅文嘉今天表示，總統選情穩定領先；區域立委選情上升，但不分區席次因政黨票分散，從原先預估的14席下修至12席，他呼籲支持者不要過度樂觀，造成國會過半落空。

羅文嘉上午受訪表示，目前總統選情穩定領先，區域立委選情較兩個月前上升，影響國會能否過半的關鍵是政黨票，政黨票如果分散過度，將造成民進黨無法國會過半。

羅文嘉表示，民進黨原預估不分區立委14席，國民黨因為提名退將吳斯懷，不分區立委可能跌至10席，除藍綠政黨外，其他過5%門檻的政黨合計可以拿到約10席，不過，截至昨天，民進黨政黨票有些變化，從14席下修到12席，下修的原因來自政黨票的分散。

區域立委部分，羅文嘉表示，12月15日前估計可拿到57、58席，不過，若樂觀估計五五波的選區，應該可以拿到59席。

談到膠著選區，羅文嘉說，所謂膠著選區就是忽上忽下、沒有超過誤差範圍的選區，包含台北市、台中市、彰化縣、東部等10個選區；這10個選區的選民務必出來投票，降低不確定因素，讓國會過半機率提高。

羅文嘉說，民進黨下修不分區席次2席，政黨票的分散，可能造成民進黨在國會過半邊緣、也可能沒有過半，呼籲選民不要因為總統選情樂觀、區域立委選情上升而過度樂觀造成國會過半落空。

羅文嘉並呼籲支持者拒絕買票、返鄉投票、集中選票「3票顧台灣」，確保總統連任以及民主國會成為多數。

民進黨副秘書長林飛帆表示，民進黨整體看好度大幅上升，大家對選情高估的情況下，有很多分散選票的狀況，非常焦慮。（編輯：謝佳珍）1081231