拚國會過半 民進黨衝刺10個膠著選區

（中央社記者溫貴香台北31日電）2020總統立委選戰倒數，民進黨今天評估立委選情，列出10個膠著選區，將加強陸戰、空戰輔選力道，並安排20場大型造勢活動，明年1月3日也將舉辦國際記者會。

2020大選明年1月11日投票，民進黨秘書長羅文嘉下午評估立委選情時表示，共有10個選區陷入膠著，所謂膠著選區就是忽上忽下、民調一直沒有超過誤差範圍的選區，包括台北市、台中市、彰化縣、東部等10個選區，他呼籲10個選區的支持者出來投票，讓民進黨能在國會過半。

民進黨副秘書長林飛帆表示，未來將規劃20場大型造勢活動，會針對膠著選區進行地面組織輔選，並加強空戰。

至於哪些選區膠著，林飛帆表示，五五波選區是影響民進黨能否過半的關鍵區域，這些區域的立委候選人都相當有機會，包括台北市的吳怡農、許淑華、新北市的賴品妤、桃園市的黃世杰與鄭寶清、新竹縣鄭朝方。

林飛帆表示，台中市立委候選人莊競程與對手沈智慧已經拉到五五波；彰化縣的立委洪宗熠、立委候選人陳秀寶也都與對手拉到五五波；因為前花蓮縣長傅崐萁投入立委選舉，為花蓮縣立委候選人蕭美琴選情增添變數。這幾個立委選區都相當有機會，必須奮力一搏，催出選民的投票意願。

至於新北市淡水立委呂孫綾與台北市立委候選人高嘉瑜的選情，羅文嘉說，呂孫綾的選情往上、高嘉瑜也領先，不是膠著選區。

羅文嘉說，明年1月1日晚間8時，將在水牛書店與黨主席卓榮泰直播；1月3日舉辦國際記者會，主要訴求民進黨在亞洲區域民主扮演角色的重要性，以及民進黨怎麼看大選對區域民主的影響。

羅文嘉並透露，這次選舉是外媒與國際觀選人數最多的一次，有日本媒體舉辦台灣參訪團，帶團員看開票等活動，一團28人，每人收費20萬日圓。（編輯：謝佳珍）1081231