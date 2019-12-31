余湘訪庇護工場 身障學員齊慶生引驚喜

（中央社記者王鴻國新北31日電）親民黨副總統候選人余湘今天拜訪心路基金會「慈泰」、「慈祐」庇護工場，身心障礙學員一起唱生日快樂歌讓她又驚又喜，她說，未來若執政，一定會協助及滿足各社福團體的需求。

就在各陣營做選戰造勢衝刺下，余湘今天下午在親民黨發言人張碩文陪同下訪視位新北五股的庇護工場，她對媒體笑說，她是政治素人，不擅長選舉造勢，她過去就比較關心社福團體，因此，她現在仍是持續做她覺得應該做的事。

她現場聽取心路基金會事業處長溫德風的簡報，溫德風表示，目前雖是少子化社會，但身心障礙者的人數並未明顯減少，使得現有庇護工場無法容納更多人，產品用料實在卻有行銷上的困難。

被外界稱為「廣告教母」的余湘除聽取簡報，還實地參觀庇護工場的運作情形，也一一和學員打招呼，甚至對學員折疊好燙洗衣物後熱情拍手肯定，展現親切的一面，也配合學員合影，比較特別的是她今天生日，但現場意外齊唱生日快樂歌，讓她又驚又喜直呼好感動。

她接受中央社採訪時對庇護工場行銷困境表示，要深入了解庇護工場的困難才能給比較有幫助的建議，不能太草率，針對公司的行銷策略時要用心研究，不可能不負責任的聽兩三句話就作行銷上的診斷。

她也對學員們慶生的意外驚喜表示，學員們比較辛苦的為她唱生日快樂歌，讓她感動，也感覺很有意義。她自己可以在家一個人或和一些朋友過生日，但意義上都沒有比看社福機構來得重要，畢竟社福機構學員很需要社會幫助。

她表示，希望未來能去參訪各個不同的社福機構，去看一看需要哪些幫助，以及了解政府可以給什麼協助，「如果我們以後執政的話」，一定會協助及滿足不同社福團體的需求。但她強調不會用撒錢方式做社福，而是幫忙找訂單，以確保身障者有工作可做的權益。

張碩文表示，今天是跨年，來看弱勢團體，這樣子過生日的方式是最棒的。（編輯：李錫璋）1081231

親民黨副總統候選人余湘（右2）31日訪視心路基金會新北市慈泰及慈祐庇護工場，在人員導覽介紹下，實地了解工場運作情形。中央社記者王鴻國攝 108年12月31日