藍營質疑三立與陸媒合作 賴清德：令人遺憾

民進黨副總統候選人賴清德（前中）、基隆市長林右昌（前左）1日上午陪同尋求連任的民進黨立法委員蔡適應（前右）前往基隆市廟口的奠濟宮參拜。中央社記者王朝鈺攝 109年1月1日

（中央社記者王朝鈺基隆1日電）國民黨昨天舉行記者會，質疑三立電視與中國大陸傳媒合作，若反滲透法通過，三立電視台前景堪憂，對此，民進黨副總統候選人賴清德今天表示令人遺憾，人民希望是場高格調選舉。

賴清德、基隆市長林右昌等人上午陪同尋求連任的民主進步黨立法委員蔡適應前往基隆市廟口的奠濟宮參拜，沿途受到攤商和民眾熱情歡迎，支持者高喊「小英凍蒜、賴清德凍蒜、蔡適應凍蒜」。

記者詢問，國民黨總統候選人韓國瑜不僅批評三立電視等3家媒體，國民黨又開記者會質疑三立電視與中國大陸合作，賴清德接受媒體聯訪表示，這的確令人遺憾，台灣人民希望總統大選是場高格調選舉，候選人應該提出政見發揮正面力量，讓國家能有明確方向，讓國人看到希望。

賴清德指出，這場選舉只有總統蔡英文提出政見，陳述她的政績並指出國家的方向以及表達她的決心，雖然距離選舉只剩幾天時間，在野黨不管哪位候選人，都應該朝人民希望方向邁進，才不辜負多年來為民主犧牲奉獻的人們。

談到立法院昨天三讀通過反滲透法，蔡適應表示，就連距離中國大陸很遠的國家也有通過相關法律，台灣通過反滲透法刻不容緩，昨天審議過程中沒有太多爭議很順利通過。

蔡適應表示，很多人提到國民黨好像對反滲透法抱持反對態度，事實上，國民黨昨天有一半立委選擇不出席，因為他們知道反滲透法在民間支持度很高，另一半出席的立委選擇不表態、不投票，讓反滲透法表決非常順利，也代表國人的期待，相信反滲透法的規範會讓台灣民主更健全、主權更鞏固。（編輯：方沛清）1090101