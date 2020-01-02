北市府：楊蕙如案核銷憑證疑異常 將送北檢偵辦

（中央社記者劉建邦台北2日電）台北市長柯文哲昨天提及「卡神」楊蕙如案資料將移送檢調。國民黨北市議員今天召開記者會指市府動作太慢。北市政風處表示，此案核銷單據等疑有異常，將函送台北地檢署偵辦。

兼任台灣民眾黨主席的柯文哲昨天提到，台北市政府政風處調查「卡神」楊蕙如的易始公司等承辦WTA（國際女子網球協會）公開賽等案結果出爐，結論是易始公司鑽法律漏洞，全案將移送檢調。

對此，中國國民黨台北市議員應曉薇、王鴻薇、汪志冰今天上午開記者會。應曉薇說，去年11月初要求政風處調查，北市府現在才送檢調，動作太慢，此案核銷單據有問題，例如2017年、2108年使用同一張發票。

王鴻薇表示，楊蕙如的公司用同張發票向不同單位重複領款，根本有問題，楊蕙如目前消失不見，檢調應要求楊蕙如到案說明。

出席記者會的台北市政風處主任秘書羅朝明說，經初步內部調查，部分核銷、憑證內容有疑慮，例如重複報銷、短缺憑證、費用數字不同等，此案將移送檢調，無法對外多做說明，且一般核銷需正本，但易始公司提供給北市府的是影本。

台北市政風處專員岳宗明表示，調查過程時曾聯繫楊蕙如，但都未得到回應，僅由易始公司一名行政人員出面；初步調查，有3種費用、單據憑證有疑慮，案件將送檢調，不方便透露細節。

他說，楊蕙如是否向體育署重複領款，因她的公司是各別向台北市體育局、體育署申請，無法確定是否重複領款；調查過程時，體育署也有提供協助。

媒體詢問，台北市體育局是否涉行政瑕疵、合約是否有漏洞。羅朝明對此表示，這是業管單位權責事項，不便對外說明。

羅朝明在記者會後受訪時指出，政風處僅能行政調查，此案於下午會發文函送給台北地檢署偵辦，目前可對外說明的僅是核銷、單據憑證異常。（編輯：戴光育）1090102