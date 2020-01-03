悼黑鷹失事提年改遭批 王惠美盼正視軍警消危勞

（中央社記者蕭博陽彰化縣3日電）彰化縣長王惠美追悼黑鷹直升機罹難將士提及年金改革而遭批。對此，王惠美今天說，希望政府正視軍警消的危勞，多給尊重與照顧，包含危險加給或退休權益，都應要有特殊考量。

國防部黑鷹直升機昨天失事，造成參謀總長沈一鳴等8人殉職，王惠美昨天深夜透過臉書（Facebook）追悼英勇將士，同時呼籲「正視軍警消保障」，但內文提到「之前已通過的公務人員年金改革中，軍警消工作的特殊性並未充分獲得考量」，遭批扯年金改革消費亡者。

王惠美今天出席活動接受媒體訪問表示，對於一件意外發生，除不捨及哀悼，也不希望像流星一樣就過了，期待政府能保障軍、警、消等特殊公務人員工作期間的危勞，以及退休後相關權益，希望政府多重視。

王惠美說，她從當立委到現在，一路以來原則都沒變，如何讓基層軍、警、消得到最好照顧，這是國家應該要考慮。

對於網友留言批評「消費國殤」，王惠美說，公務人員應該不會認為她消費這次事件，而且那些留言幾乎都不是彰化鄉親，有點像是「楊蕙如」般的網軍，她最主要目的還是希望，政府對在職軍、警、消的危險加給，及退休後應要給好的照顧，讓他們工作無後顧之憂。

在接受媒體訪問後，王惠美上午再透過臉書表示，祈願逝者一路好走，一名優秀軍人養成殊為不易，特別是參謀總長的育成，是更多國家資源投資而來，「失去這8名將官是國家莫大損失」。

王惠美說，痛定思痛之餘，也衷心希望能喚起政府正視軍、警、消的危勞性，多給他們一點尊重與照顧，不管是在職期間危險加給，或是退休後權益問題，都應該要有特殊考量，這也是她擔任立委至今一貫主張。

她說，對於各界指教選擇傾聽與寬容，因為，她在意的是保障軍、警、消工作尊嚴，關心的是地方警消人力不足現象，相信軍、警、消不會認為她在消費他們。

王惠美最後強調，再次向黑鷹直升機罹難的8名軍士官表達沉痛哀悼，並向軍士官家屬致上最深關懷，願亡者安息，生者平安健康、早日康復。（編輯：卞金峰）1090103