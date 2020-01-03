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19政黨爭取不分區席次 競選影帶5日起播出

最新更新：2020/01/03 15:35

（中央社記者侯姿瑩台北3日電）立委大選將至，這次共有19個政黨爭取不分區立委席次。中選會今天表示，針對參加全國不分區及僑居國外國民立委選舉的政黨，自5日起安排全國性無線電視頻道，播送政黨自製競選宣傳影帶。

中央選舉委員會發布新聞稿表示，針對這次參加全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉的政黨，自5日起，安排5家全國性無線電視頻道，播送政黨自製競選宣傳影帶宣傳。播送日期及頻道為5日華視、6日民視、7日公視、8日台視、9日中視；播送時間為晚上9時至10時。

中選會指出，這次共有19個政黨申請，播出次序為1號合一行動聯盟、2號中華統一促進黨、3號親民黨、4號安定力量、5號台灣基進、6號時代力量、7號新黨、8號喜樂島聯盟、9號中國國民黨、10號一邊一國行動黨、11號勞動黨、12號綠黨、13號宗教聯盟、14號民主進步黨、15號台灣民眾黨、16號台灣維新、17號台澎黨、18號國會政黨聯盟、19號台灣團結聯盟。

總統、立委選舉將於11日舉行。113席立委總席次中，不分區占了34席，政黨票得票比率達5%以上政黨，可參與分配這34席。

中選會表示，有關不分區立委的部分，這次共有19個政黨、216位不分區立委候選人，雙雙創下新高。（編輯：蘇志宗）1090103

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