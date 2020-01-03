黑鷹直升機失事8將士殉職 14日公祭

（中央社台北3日電）國軍黑鷹直升機失事，為感念參謀總長沈一鳴等8名將士英勇殉職，國防部今晚表示，將在4、5日兩天，從上午9時至晚間9時，開放台北賓館供全軍官兵及全國民眾向殉職將士獻花、點燈，追思並致意。公祭訂於1月14日於空軍松山基地指揮部舉行。

UH-60M黑鷹直升機昨天在新北市山區失事，機上共13人，其中5人獲救、8人罹難，罹難者包括參謀總長沈一鳴、政戰局副局長于親文、情次室助次洪鴻鈞，以及黑鷹2名飛官、1名機工長等人。

國防部晚間發布新聞稿指出，8位將士都是國軍重要棟樑，一生功在國家，為國服務奉獻，以身為軍人為榮。發生令人遺憾的事故，國家痛失英才，家庭告別摯愛，全軍官兵更備感失去好長官、好袍澤的不捨與哀慟。

國防部說，將士殞落，舉國同悲。國軍會牢記肩上扛著國家交付的職責，延續殉職袍澤的大愛，繼續無悔、無懼，默默守護大家所深愛的家園。

國防部指出，除黃聖航侍從官已依照家屬意願移靈返回苗栗，7名殉職將士靈堂已設於三軍總醫院懷德廳供上香弔唁；另經治喪委員會與家屬開會討論，公祭訂於1月14日於空軍松山基地指揮部辦理，以表尊崇。（編輯：黃國倫）1090103