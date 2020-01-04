選前是否與韓國瑜同台 王金平：看起來沒機會

（中央社記者程啟峰高雄4日電）2020總統大選倒數計時，針對選前是否有機會與國民黨總統候選人韓國瑜同台，前立法院長王金平今天接受媒體聯訪表示，「看起來沒有」，這幾天已排滿為立委候選人輔選的行程。

高雄市立聯合醫院上午舉辦「資訊科技引爆醫療新創的火花」研討會，王金平、高雄市副市長葉匡時、高雄醫學大學附設醫院院長侯明鋒等人出席開幕式，王金平與葉匡時在台下並肩而坐、開心合影，雙方互動良好。

王金平接受媒體聯訪表示，自己今天不會去台南參加國民黨台南市第6選區（仁德區、歸仁區、關廟區、龍崎區、東區29里）立委候選人洪秀柱造勢活動。對於選前是否會跟韓國瑜同台，他回應，「比較沒有機會吧，這幾天看起來也沒有」，行程排滿滿的，都是為立委候選人輔選。

王金平隨後上台致詞表示，大健康產業包括生物科技、製藥、資通訊（ICT）產業及國家醫療體系等，這是台灣需要發展的兆元產業，也是台灣經濟的第二春，希望產官學界共同投入，未來發展一定無可限量。

王金平認為，台灣擁有各方資源與條件，足以讓大健康產業成為兆元產業，除民間各界努力外，政府政策也很重要，希望國家能創造好的政策，並讓產官學界共同了解、關心與投入。（編輯：洪學廣）1090104