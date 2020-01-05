宋楚瑜：韓國瑜政績補了馬路的洞

（中央社記者趙麗妍台中5日電）親民黨總統候選人宋楚瑜今天表示，國民黨總統候選人韓國瑜在3次的政見發表會上沒說出什麼政見，都在罵人、吵架，而韓國瑜做了1年的市長，「唯一的政績就是補了馬路的洞」。

宋楚瑜今天出席「翻發票贈春聯」公益活動，現場揮毫「招財進寶」「平安」「天道酬勤」三幅春聯義賣，所得捐給公益團體。活動前他接受媒體訪問，有關韓國瑜4日出席「國政領航台灣起飛政策發布會」，他做了上述表示。

宋楚瑜說，在3次的政見發表會上，沒看到韓國瑜說出什麼政見，就是在罵人、吵架，對於國家長遠的規劃沒有講話，辯論時也沒有講話。

宋楚瑜指出，「大家說民進黨的總統候選人是讀稿機、國民黨總統候選人是總機，總統要替台灣找回生機，不要讓台灣關機」。

有關親民黨在選前沒有大型造勢，宋楚瑜說，造勢要動員，要花很多錢，親民黨沒有這些冤枉錢，其他兩個政黨都很有錢，「因為他們執政時，錢從那邊來都很清楚，親民黨許多公職人員都規規矩矩的」。

宋楚瑜提到，立法院討論反滲透法時，親民黨只有3名立委，在討論過程中，親民黨籍立委李鴻鈞解釋某些法案不完整，必須要仔細研究，由各部會討論、逐條說明，反觀國民黨這麼多位立委，只曉得坐在那邊，一句話都不講，「下一次選立委，乾脆選會做騎馬蹲的人，坐在地上算了」。

宋楚瑜表示，他當省長時提了2000多項政見，實現率達89%，而韓國瑜當了1年的市長，唯一的政績是補了馬路的洞，前總統馬英九8年執政，台中沒有大建設，5缺的問題1缺都沒做。

有關台北市長柯文哲日前指出總統候選人都一樣差，宋楚瑜說，「他就是他講的一樣差的人」。

宋楚瑜表示，當選後他要讓藍綠、老少、城鄉不要對立，不要有改革暴衝的亂、酬庸制度的亂，將找回穩定的兩岸關係，維持文官的尊嚴，並把經濟做好，找回台灣人的自信與驕傲。（編輯：陳俊碩）1090105