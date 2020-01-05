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韓國瑜大溪陵寢謁陵 與蔣方智怡閉門會談

最新更新：2020/01/05 13:56
繼民國108年6月及10月前往大溪及慈湖陵寢謁陵後，在1月13日故總統蔣經國逝世32週年紀念日前夕，國民黨總統候選人韓國瑜（前左）5日上午再度到大溪陵寢謁陵追思。中央社記者吳睿騏桃園攝 109年1月5日
繼民國108年6月及10月前往大溪及慈湖陵寢謁陵後，在1月13日故總統蔣經國逝世32週年紀念日前夕，國民黨總統候選人韓國瑜（前左）5日上午再度到大溪陵寢謁陵追思。中央社記者吳睿騏桃園攝 109年1月5日

（中央社記者吳睿騏桃園5日電）國民黨總統候選人韓國瑜今天上午前往大溪陵寢謁陵追思，並與故總統蔣經國的兒媳蔣方智怡閉門會談，隨後就趕往下一個行程，並未發表談話。

韓國瑜繼去年6月及10月前往大溪及慈湖陵寢謁陵後，在1月13日故總統蔣經國逝世32週年紀念日前夕，今天上午再度到大溪陵寢謁陵追思；儀式結束後，韓國瑜和蔣方智怡短暫交談，離去前也不忘和現場數十名支持群眾揮手致意，隨後前往下一個行程，沒有停留受訪談話。

蔣方智怡表示，自己只是給韓國瑜加油，韓國瑜捍衛中華民國主權、高舉青天白日滿地紅的國旗，苦民所苦，相信他會是一個好領導人，將來也會是個好總統，自己是勉勵韓國瑜，為了國家及後代加油。

對於記者詢問，怎麼看韓國瑜兩次到大溪陵寢參拜追思，都是在與選舉接近的時間。蔣方智怡說，不要將這件事與政治扯上關係，因為13日是故總統蔣經國的逝世紀念日，所以韓國瑜才會到大溪陵寢，雙方沒有談到政治話題，也未談到與軍公教相關的議題。（編輯：方沛清）1090105

國民黨總統候選人韓國瑜5日前往大溪陵寢謁陵追思，並與故總統蔣經國的兒媳蔣方智怡（圖）閉門會談，蔣方智怡表示，雙方沒有談到政治話題，也未談到與軍公教相關的議題。中央社記者吳睿騏桃園攝　109年1月5日
國民黨總統候選人韓國瑜5日前往大溪陵寢謁陵追思，並與故總統蔣經國的兒媳蔣方智怡（圖）閉門會談，蔣方智怡表示，雙方沒有談到政治話題，也未談到與軍公教相關的議題。中央社記者吳睿騏桃園攝　109年1月5日
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