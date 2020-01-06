韓國瑜黑鷹失事中邪說 蔡總統：失格應道歉

（中央社記者郭芷瑄屏東縣6日電）中國國民黨總統候選人韓國瑜昨天在造勢場合上指黑鷹失事的「中邪說」，總統蔡英文今天在屏東縣楓港接受媒體聯訪時指出，韓國瑜做這樣的政治消費真是失格，應該道歉。

UH-60M黑鷹直升機2日失事，造成8死5傷。韓國瑜昨天在桃園造勢場合上表示，「幾十年中華民國建軍史也沒有發生過最高軍官參謀總長、最大的士官總士官督導長一口氣罹難，我們的國運也不昌隆，到底怎麼回事？台灣到底是得罪誰？台灣是中邪了嗎？」

蔡總統在選前黃金週將進行全台車隊大掃街，今天從家鄉的屏東縣楓港德隆宮出發。在出發前，蔡總統接受媒體聯訪。

針對韓國瑜的「中邪」說法，蔡總統指出，黑鷹事故讓國人非常哀傷，這個時刻做這樣的政治消費，「真的是失格」，這樣說法對殉職的將士大不敬，對還在養傷的將領士官也是一個傷害，韓國瑜應該要道歉。

韓國瑜昨天在新北市車隊掃街時，稱「寧願戴假髮也不穿防彈背心」。

蔡總統表示，她都會遵守安全規定，也會按照安全人員在不同情況下的評估建議，來決定要不要穿防彈背心。

媒體追問，蔡總統目前身上是否有穿防彈背心。蔡總統回答，「現在這個記者會還沒有穿，等一下（指車隊掃街）有等一下的規定」。

媒體提問，對於民主進步黨立委林靜儀「叛國說」看法。蔡總統表示，林靜儀用錯誤方式表達，以至於造成誤解。她重申3個立場，首先，台灣民主自由社會核心價值，不會因不同的政治立場，被視為是叛國，「這在民主社會是不應該發生的事」。

其次，台灣社會現在最大共識是「中華民國台灣」，國名是中華民國，主權在2300萬人手上，沒有更改國號問題；最後，身為中華民國總統，責任就是保衛國家、主權，還有保衛民主自由的生活方式。

媒體詢問，立法院日前三讀通過反滲透法，是否已簽署生效。蔡總統表示，法案還沒有送到總統府，「我們會按照程序來處理，也會注意到法律上的時限問題，這件事沒有選舉考量。」（編輯：戴光育）1090106